Мбабане, 24 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Полагаться на доллар, на западных «партнёров» уже многие не хотят. В странах БРИКС появилась идея создания единой валюты, сообщил 24 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

Отметив, что в расчётах между странами БРИКС, а также в расчётах России с другими странами активно растёт доля национальных валют, Лавров добавил:

«И уже в странах БРИКС провозглашаются инициативы о необходимости поработать над созданием и своей валюты».

Причина такой тенденции в невозможности «полагаться на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может, мягко говоря, обмануть в любой момент», отметил глава МИД РФ.

Запад показал себя таким образом, что он «может отказаться от своих обязательств просто ради достижения какой-то сиюминутной политической цели» — внутренней или внешней, пояснил Лавров.

Напомним, накануне, 23 января, глава МИД РФ в ЮАР провёл пресс-конференцию по итогам встречи с южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Сегодня состоялась его встреча с коллегой из Эсватини Тхули Дладлой.