Луанда, 24 января, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжая турне по странам Африки, 24 января прибыл с визитом в Анголу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что главу российской дипломатии встретил в аэропорту министр иностранных дел Анголы Тете Антониу. Стороны вкратце обсудили программу визита.

«Завтра у нас большой день. Проведём все наши мероприятия», — сказал Лавров.

Напомним, перед Анголой Лавров посетил Королевство Эсватини. До этого он побывал с визитом в ЮАР.