Луанда, 25 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Тете Антониу 25 января провели переговоры в Луанде. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

Лавров пригласил ангольского коллегу в Москву, отметив, что прошедшие переговоры показали, насколько важен регулярный, доверительный, товарищеский и откровенный диалог между странами.

«Рассчитываю продолжить его в рамках очередного визита господина министра, которого приглашаю в Российскую Федерацию», — сказал глава российской дипломатии на брифинге после переговоров.

Напомним, Лавров прибыл в Анголу с визитом 24 января в рамках турне по странам Африки. Ранее он посетил ЮАР и Эсватини.