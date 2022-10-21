Барнаул, 21 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ИГН.

АлтГУ Иностранные студенты на подготовительном отделении в ИГН АлтГУ

Благодаря эффективной работе со студентами на протяжении уже почти восьми лет подготовительное отделение для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ ежегодно расширяет географию стран, представители которых изъявляют желание изучать русский язык у специалистов Алтайского госуниверситета.

Обучение иностранных граждан проводится по определенной программе, в соответствии с которой в первом семестре им преподается только русский язык общего владения, во втором семестре — язык специальности, который необходим для подготовки к поступлению в университет, а далее в программу обучения добавляются специальные предметы, соответствующие гуманитарному, естественнонаучному, экономическому и инженерно-техническому профилям.

АлтГУ Иностранные студенты в ИГН АлтГУ

«За семь полных лет работы подготовительного отделения для иностранных обучающихся в числе наших студентов побывали представители практически всех континентов планеты. Ежегодно меняется не только география стран, но и количество желающих изучать у нас русский язык. Единственное, оно неизменно увеличивается, и в этом году можно говорить о своего рода рекорде — около ста студентов, из которых мы сформировали четыре группы», — уточнила начальник подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ, кандидат филологических наук, доцент Алена Кинцель.

По её словам, в этом году приступили к учебе студенты из стран Юго-Восточной Азии: Индонезии, Китая, Монголии, Пакистана, а также государств африканского континента, таких как Бенин, Джибути, Сомали, Зимбабве, Нигерия, Конго, Эсватини, ЮАР, Того, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова и, впервые, из Кении.

АлтГУ Учёба на подготовительном отделении для иностранных студентов ИГН АлтГУ

«Ежегодно расширяется и география желающей учиться у нас молодежи из стран Ближнего Востока. Наряду с уже привычными нам Ираком, Ираном, Сирией и Афганистаном в АлтГУ впервые приехали студенты из Омана и Йемена», — пояснила Алена Кинцель.

Студенты подготовительного отделения для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ приступили к учебе 1 октября и завершат изучение русского языка в июле 2023 года. Рассказывая об этом, Алена Кинцель отметила одну характерную особенность — к концу обучения между студентами и преподавателями возникает нечто подобное родственным отношениям, поскольку в процессе освоения русского языка, выполняя задания преподавателя, они рассказывают о своих родителях, своих семьях и родственниках, своем доме и стране, а еще, что очень важно, проникаются особой любовью к русскому языку и России.

АлтГУ Урок русского языка. Подготовительное отделение для иностранных обучающихся ИГН АлтГУ

Как сообщало ИА REGNUM, «Приоритет 2030» — одна из самых масштабных в истории страны программ государственной поддержки университетов. Это означает, что большое количество региональных университетов получат возможность не просто обеспечить качественное высшее образование, но и вести исследовательскую работу, привлекать в регионы молодых и перспективных ученых.

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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