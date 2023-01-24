Мбабане, 24 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. На евразийском пространстве действуют несколько крупных французских частных военных компаний. Об этом заявил 24 января в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Королевства Эсватини Тхули Дладла руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Сергей Лавров

«На этом обширном евразийском пространстве работают, по моей информации, несколько достаточно многочисленных французских частных военных компаний», — отметил министр.

Напомним, в сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил об отсутствии иллюзий в том, что на стороне киевского режима против России воюют «не только неонацистские формирования киевского режима, но и военная машина коллективного Запада».