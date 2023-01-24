Лавров подчеркнул, что Россия ценит позицию Королевства Эсватини по Украине
Глава МИД РФ оценил позицию Королевства Эсватини по Украине
Мбабане, 24 января, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В России ценят ответственную и взвешенную позицию Королевства Эсватини в конфликте на Украине. Она продиктована прежде всего заинтересованностью в мирном его урегулировании. Об этом на встрече с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой 24 января в ходе визита в эту страну заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Безусловно, мы очень ценим ответственную и взвешенную позицию Эсватини при рассмотрении украинской темы и сопряженных с ней сюжетов в ООН. Прекрасно понимаем заинтересованность наших африканских друзей в мирном урегулировании любых конфликтов, в том числе в нынешней ситуации на Украине», — подчеркнул Лавров.
Он отметил, что в России также считают приоритетным политическую возможность урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров 23 января начал свое турне по африканским странам, встретившись со своим коллегой из ЮАР в ходе визита в эту страну. Всего в плане рабочей поездки посещение девяти африканских государств.
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