Мбабане, 24 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Какую бы страну ни посещал глава МИД России Сергей Лавров, он сталкивался с тем, что «западные коллеги» пытались давить на местные власти, пытаясь навязать им свою линию поведения. Об этом глава МИД РФ сообщил 24 января на пресс-конференции в столице Эсватини — Мбабане.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

«Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнёров, кто в таких ситуациях руководствуется не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами», — сказал Лавров.

Он также привел в качестве примера требование президента Франции Эммануэля Макрона от властей Буркина-Фасо обосновать решение выслать из страны французских военнослужащих.

Напомним, Лавров отправился в турне по странам Африки. Ранее он посетил ЮАР.