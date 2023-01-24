Мбабане, 24 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен обязательно увидеть достопримечательности и красоты Королевства Эсватини, что ему не удалось сделать во время нынешнего визита в страну из-за недостатка времени. Об этом 24 января на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России заявила руководитель внешнеполитического ведомства Эсватини Тхули Дладла.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эсватини

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Она выразила надежду на то, что Лавров сможет приехать в королевство на более длительный срок, когда представится такая возможность.

«Нам следовало бы показать вам кусочек нашего прекрасного королевства. Но, пожалуйста, примите приглашение от нашего министра туризма и от меня лично приехать и посмотреть всё, что вы сейчас не успели увидеть», ― добавила Дладла.

Министр уверена, что, если у Лаврова получится это сделать, он влюбится в Королевство Эсватини и поймёт, что у него есть дом вдали от его Родины.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в африканскую страну Эсватини вечером 23 января из южноафриканской Претории. В ходе переговоров в Мбабане с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой глава российского внешнеполитического ведомства обсудил культивирование в Эсватини российских зерновых и строительство ирригационных систем. Также в числе приоритетных направлений деловой кооперации двух стран были названы добыча полезных ископаемых и энергетика.

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Добавим, что в Эсватини у министра иностранных дел России также запланированы переговоры с и. о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.