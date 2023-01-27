Асмэра, 27 января, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Средства массовой информации США и Европы искаженно освещали поездку российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по странам Африки. Об этом глава МИД заявил журналистам по итогам визита в Эритрею.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа», — сказал он.

Руководитесь российского внешнеполитического ведовства, помимо Эритреи, также побывал в ЮАР, Эсватини и Анголе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января министерство иностранных дел ФРГ принесло извинения пресс-секретарю Африканского союза Эббе Калондо за публичное высмеивание поездки Сергея Лаврова в Африку. Речь идет о сообщении, в котором говорилось, что глава МИД РФ якобы прибыл на континент не для того, чтобы смотреть на леопардов.

К тексту было прикреплено изображение леопарда. Калондо раскритиковала это сообщение и обвинила Германию в насмешке над африканским населением.