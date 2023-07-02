Кейптаун, 2 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике король зулусов попал в больницу. 48-летнего Мисузулу Казвелитини экстренно госпитализировали с подозрением на отравление. Об этом 2 июля сообщил глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези.

Mzweh Мисузулу Казвелитини

Как уточняется в официальном коммюнике, находившийся в гостях у короля советник Ксаба внезапно скончался с подозрением на отравление. В то же время недомогание почувствовал и сам король.

«[Он] заподозрил, что также мог быть отравлен. Он немедленно обратился за медицинской помощью в Эсватини», ― добавил Бутелези.

По его словам, монарх отказался проходить лечение в ЮАР из-за того, что оба его родителя лечились в республике и впоследствии умерли. В настоящее время король чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиков.

Казвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после того, как его отец Гудвилл Звелитини умер от коронавируса в 71 год. Его провозгласили королём зулусов в 1968 году и короновали в 1971 году.