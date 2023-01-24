Москва, 24 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал пропагандой слова Европейского союза, что Россия якобы подрывает интересы альянса в Африке.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

«Я вынужден был так подробно отреагировать на ваш вопрос потому, что здесь важны детали, в которых, как известно, кроется дьявол, и о которых многие просто не знают, поскольку западная пропаганда работает лозунгами <…>», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Эсватини 24 января.

Также дипломат отметил, что подобные заявления со стороны Запада являются голословными и необоснованными.

Ранее сообщалось, что 24 января глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в небольшое африканское государство Эсватини. Стоит отметить, что это визит стал первым для дипломата.