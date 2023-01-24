Мбабане, 24 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Одно из самых маленький государств в Африке королевство Эсватини планирует принять участие в предстоящем саммите Россия ― Африка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел королевства по политическим вопросам Вулие Кунене.

Алексей Майшев/РИА Новости Участники сессии Россия — Африка

Он напомнил, что Эсватини участвовало в последнем саммите Россия ― Африка осенью 2019 года. Тогда делегацию страны возглавлял король Мсвати III.

«В этой связи есть намерение участвовать, поскольку это возможность для королевства выстраивать отношения на площадке международного форума и продолжить дискуссии, начатые в ходе прежнего саммита», ― пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

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Он отметил, что Эсватини рассматривает саммит как площадку для взаимодействия с достойными игроками на международной арене и стремится обеспечить рост национальной экономики за счёт взаимодействия с иностранными партнёрами в различных сферах.

Напомним, 23 января в африканскую страну Эсватини с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров. У российского министра запланирован ряд переговоров, в том числе с главой МИД Тхули Дладлой, а также с и. о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдёт в период с 26 по 29 июля 2023 года в Санкт — Петербурге. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил уверенность, что саммит выведет отношения Москвы с континентом на новый уровень.

Напомним, первый саммит и экономический форум Россия — Африка состоялись в городе Сочи 22 — 24 октября 2019 года. Девиз мероприятия гласил: «За мир, безопасность и развитие». В нём приняли участие 43 главы государств и правительств.

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