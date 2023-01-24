Лавров провёл в Эсватини обсуждение культивирования российских зерновых
Лавров провёл в Эсватини обсуждение ирригационных систем и культивирования российских зерновых
Мбабане, 24 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Культивирование в Эсватини российских зерновых и строительство ирригационных систем обсудил в ходе своего визита в эту африканскую страну министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Мбабане с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой.
Как отметил глава МИД РФ, в ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления деловой кооперации двух стран.
«Госпожа министр их перечислила — это и разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна, включая культивирование наших зерновых на территории Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой стране», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене заявил, что королевство планирует принять участие в предстоящем саммите Россия ― Африка.