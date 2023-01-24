Мбабане, 24 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Культивирование в Эсватини российских зерновых и строительство ирригационных систем обсудил в ходе своего визита в эту африканскую страну министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 24 января в ходе пресс-конференции в Мбабане с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой.

Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Эсватини Тули Дладлой в рамках визита в южноафриканское королевство Эсватини.

Как отметил глава МИД РФ, в ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления деловой кооперации двух стран.

«Госпожа министр их перечислила — это и разведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, включая поставки российского зерна, включая культивирование наших зерновых на территории Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой стране», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Эсватини по политическим вопросам Вулие Кунене заявил, что королевство планирует принять участие в предстоящем саммите Россия ― Африка.