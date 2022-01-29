Майами, США, 29 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал верх над Тайроном Спонгом из Суринама на турнире лиги Eagle FC (EFC 44), который проходил в Майами. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во втором раунде боец из России перевел схватку в партер и провел добивание оппонента ударами рук, после чего рефери засчитал суринамцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 33-й (23 — досрочно) для 41-летнего Сергея Харитонова в ММА при восьми поражениях и двух поединках, признанных несостоявшимися. Для 36-летнего Тайрона Спонга это поражение стало первым при двух победах (одна — досрочно).