Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM США — Россия

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«Надо срочно ставить базы на границе с США. Это симметричный ответ на их действия!» — указывает Наталья П.

Многие пользователи вдруг поняли, где находится болевая точка Соединённых Штатов. Граждане призвали российских военных незамедлительно пользоваться растерянностью американской стороны.

«России плевать на ваши санкции. Вы уже достали всех, даже тех, кто не имеет ничего общего с политикой. Это что, вам всё можно? В таком случае не критикуйте то, что вы сами делаете. Глаза бы наши вас не видели. Куда вы заходите, там войны и трагедии», — напоминает Людмила Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что размещение военных сил России на территории стран Латинской Америки станет не только ответом на многолетнюю санкционную политику США, но и попытки Запада окружить Российскую Федерацию своими базами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А вы зачем припёрлись на Украину? Ну раз на то пошло, почему тогда России нельзя в Латинскую Америку? Плевать на ваши санкции, надоели эти «угрозы»! Хозяева жизни нашлись, ага. У себя наведите порядок!» — призывает Лариса Ф.

Часть людей полагает, что Америка ведёт крайне лицемерную игру, совершенно забывая, что весь мир уже знает, с каким двуличным государством он имеет дело.

«Не, ну, а что, им, значит, можно на границе с Российской Федерацией размещать свои войска, а России нельзя? Почему? Кто так решил?» — задаётся вопросами Наталия Ю.

«Да ладно! Им можно, где хотят свои наглые делишки обтяпывать, а нам нельзя? Молодцы, если разместите! Молодцы!» — пишет Нина Т.

«Ой-ой-ой, как же страшно! Особенно, если вспомнить, как весь мир наблюдал за бегством США из Афганистана», — отмечает Александр Ц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

Ряд пользователей указывает на то, что помимо размещения военных сил в странах Латинской Америки российской стороне не стоит упускать из фокуса внимания космос, который также можно использовать в качестве площадки для размещения ядерного оружия.

«Надо размещать свои силы в Латинской Америке, а ещё и про космос не забывать. В любом случае США не прекратят свою агрессию, а так хотя бы не так нагло себя вести будут», — считает Ирина А.

«Зачем кого-то о чём-то предупреждать? Меньше слов, больше дела», — поделилась своим мнением Firuza S.

Нашлись и те, кто убеждены, что войска РФ должны оказаться в Латинской Америке внезапно, как это сделал Советский Союз в своё время.

«Никого не надо слушать, надо просто размещать свои войска в Латинской Америке, как это делали в Советском Союзе. Это не только остудит пыл США, но и поможет дружественным России странам, таким как Куба и Венесуэла. Там люди ждут русских, потому что они помнят, что русские — это благо», — убеждён Леонид Г.

Напомним, 13 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме после трёх встреч западных стран с Россией в Европе о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке.