Парамарибо, 24 июня, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Суринам не будет открывать посольство в Иерусалиме, о чем ранее объявили власти южноамериканской страны. Об этом заявил суринамский президент Чандрикаперсад Сантохи, выступая перед членами Национальной ассамблеи республики.

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Он пояснил, что у государства просто нет средств, чтобы создать и содержать дипломатическое представительство в Иерусалиме. Президент также отметил, что в будущем открытие посольства все же может состояться.

По словам Сантохи, руководство Суринама должно «получить отчет от министра иностранных дел страны и изучить заключение и рекомендации, а после принять новое решение».

В марте суринамский лидер назначил послом-нерезидентом в Израиле Стевануса Нордзее. В Суринаме проживает небольшая еврейская община. Вместе с тем 14% населения страны исповедуют ислам, что могло оказать влияние на ситуацию с открытием дипмиссии в Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля палестинский посол в Сербии Мохамед Набхан предупредил, что Палестина не признает независимость Косово, пока в Иерусалиме находится косовское посольство.

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