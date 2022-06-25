Бразилиа, 25 июня, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В столице Бразилии 24 июня завершилась первая региональная встреча представителей ведомств одиннадцати стран Южной Америки, занимающихся вопросами общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии.

(сс) Andre Gustavo Stumpf Полиция Бразилии

В ходе переговоров были обсуждены различные предложения по сотрудничеству стран континента в борьбе с организованной трансграничной преступностью.

министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес «В Южной Америке криминал, как правило, обладает собственными особенностями, вызывающими в разной степени общее беспокойство в разных странах. Отсюда и необходимость укреплять пространство для нашего регулярного диалога».

Андерсон Торрес, совмещающий посты министра и главы федеральной полиции Бразилии, пригласил к работе на базе Центра международного полицейского сотрудничества при региональном управлении федеральной полиции Бразилии в Рио-де-Жанейро представителей полицейских служб всех одиннадцати стран — участников мероприятия. Предлагается организовать совместное обучение силовиков, обмен разведданными, планирование совместных операций и расследований.

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, так называемую «Декларацию Бразилиа», подписали Боливия, Бразилия, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай и Эквадор. Участниками встречи также были представители правоохранительных ведомств Аргентины и Чили.