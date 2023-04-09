Москва, 9 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В финальную выборку включили 143 государства, которые по состоянию на апрель раскрыли данные за февраль.

Согласно полученным результатам, самый высокой в годовом выражении инфляция оказалась в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%), а Зимбабве, месяцем ранее лидировавшая в рейтинге с 230% инфляции, заняла только третью строчку (92,3%). Четвертое место занял Судан (63,3%), и пятое — Суринам (58%).

Также указывается, что в феврале наиболее высокая инфляция в странах Европы была в Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украине (24,9%), а самая низкая в Швейцарии и Лихтенштейне (в обеих странах на уровне 3,4%). При этом в Ближневосточном регионе таковыми стали Ливан с Турцией (по 55,2%) и Египет (31,9%), а наиболее низкая инфляция — в Омане (около 1,9%).

Кроме того, уточняется, что в Азии самый высокий уровень инфляции в годовом выражении был отмечен в Шри-Ланке (53,6%), Лаосе (41,3%) и Пакистане (31,5%), а самый низкий (1%) — в Китае, что также является самым низким в мире показателем.

«В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте. Ее соседи в рейтинге — Маврикий (11%) и Австрия (10,9%)», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что для борьбы с инфляцией в России необходимо не печатать большее количество денег, не вводить административный контроль за ценами и не увеличивать дефицит бюджета более 2–3% ВВП. Последнее, по его мнению, очень важно.