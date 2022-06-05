Лас-Вегас, США, 5 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, победил досрочно представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 56, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

S.Troshchenko Александр Волков

Спортсмен из России одержал верх над суринамцем уже в первом раунде, когда судья присудил Розенстрайку поражение техническим нокаутом. При этом поединок был главный боем вечера.

Отметим, эта победа стала 35-й (26 — досрочно) для 33-летнего Александра Волкова при 10 поражениях. Для 34-летнего Жаирзиньо Розенстрайка это поражение стало четвертым при 12 (11 — досрочно) поражениях.