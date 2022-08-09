Бразилиа, 9 августа, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал власти Венесуэлы «недемократическим режимом», который превратил страну в «прибежище для организованных преступных групп» и угрозу для государств региона. Об этом говорится в интервью министра газете Globo.

Xenia Antunes МИД Бразилии

Карлус Альберту Франку Франса «Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Венесуэла является страной, подходящей в качестве убежища для преступных организаций, занимающихся наркоторговлей, незаконной торговлей оружием и незаконной добычей полезных ископаемых… что угрожает региональной безопасности».

По словам Франсы, Бразилия верит в ценности демократии и не может игнорировать то, что «в Венесуэле нет свободы слова, прессы, есть политзаключённые, непрозрачные выборы» и режим «точно не демократический».

Министр отметил, что соответствующими опасениями он поделился со своим Колумбийским коллегой Альваро Лейвой, с которым также обсуждалась необходимость укрепления Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки.

Напомним, в данную региональную структуру помимо Бразилии входят также Боливия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам и Эквадор. После прихода к власти в Бразилии президента Жаира Болсонару, Бразилия прервала контакты с правительством президента Николаса Мадуро и признала в качестве главы Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса в ходе выступления в парламенте в апреле заявил, что Бразилия может восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой при выполнении ею ряда условий.

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