Каракас, 4 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Венесуэла направила пострадавшему от наводнений Суринаму более 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом пресс-служба МИД Боливарианской Республики 3 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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МИД Венесуэлы «Венесуэльское правительство отправило сегодня, 3 июня, груз с 41 тонной гуманитарной помощи в Суринам, который серьёзно пострадал от дождей».

В состав гуманитарной помощи, в частности, входят медицинские принадлежности, лекарства и продукты питания.

По информации Карибского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, обрушившиеся на Суринам на прошлой неделе проливные дожди привели к выходу рек из берегов. В результате этого многие деревни и сельскохозяйственные посевы оказались затоплены. Отмечается, что специалисты ожидают рост распространения заболеваний, которые переносятся комарами.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 127 человек погибли в результате последствий ливней и наводнений в штате Пернамбуку в Бразилии.