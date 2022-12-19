Амстердам, 19 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с извинениями от имени государства перед бывшими голландскими колониями, сообщает 19 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства. Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это», — сказал он, выступая в Национальном архиве.

Подобные встречи с участием голландских министров проходят в Суринаме и на шести островах Карибского моря, которые являются или являлись частью Королевства.

Власти Нидерландов выделят 200 млн евро фонду, реализующему проекты в сфере повышения осведомлённости о связанном с рабовладением прошлом. Также будет направлено 27 млн евро на проект по созданию посвящённого рабовладению музея.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес официальные извинения Индонезии за насилие, причиненное жителям страны в ходе индонезийской войны за независимость в 1945–1949 годы.