Гавана, 21 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Куба заняла первое место в рейтинге Economic Misery Index, ежегодно составляемом Университетом Джонса Хопкинса в США. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Елена Хованская ИА REGNUM Куба

Данный рейтинг характеризует экономическое состояние стран, при его составлении учитываются такие факторы, как уровень нищеты, безработицы и инфляции, а также вероятность попадания жителей страны в положение «внезапных сложностей».

В первую десятку рейтинга вошли также Венесуэла, Судан, Ливан. Зимбабве, Аргентина, Суринам, Бразилия, Ангола и Иран.