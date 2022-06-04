Лас-Вегас, США, 5 июня, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Технический нокаут в первом раунде — таков итог поединка россиянина Александра Волкова против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на бойцовском чемпионате (UFC Fight Night 207) в тяжелом весе, прошедшем в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, — передает RT.

(сс) S.Troshchenko Александр Волков

По данным СМИ, Александр Волков «нанёс сопернику около десятка ударов по голове, после чего рефери Хёрб Дин остановил поединок спустя две минуты и 15 секунд после начала».

33-летний Александр Волков провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения. Нынешняя победа стала для Волкова первой за три боя.