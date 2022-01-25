Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг другу производители вакцин и власти, но прививка спасает не всех. Число летальных исходов по всему миру уже приблизилось к цифре 5,5 млн. Однако 10 января спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заговорил об окончании пандемии коронавируса. Он заявил: «Мы видим, что конец не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками». Эксперты не исключают, что совсем скоро COVID-19 перейдёт в разряд сезонных болезней. Подробности о развитии ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

07:41 11.01.2022 На Фиджи скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: На Фиджи за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

08:10 11.01.2022 Китайская вакцина Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

08:24 11.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили 17 случаев заражения коронавирусом

08:43 11.01.2022 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 114 из 414 пациентов со штаммом «Омикрон» выздоровели, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Более ста жителей Индонезии вылечились после заражения штаммом «Омикрон»

09:43 11.01.2022 В США новый максимум заболевших коронавирусом — 1,3 млн новых случаев.

09:44 11.01.2022 Ни одна из стран не ужесточила правила въезда для российских путешественников, хотя с появлением штамма «Омикрон» пандемия снова набрала силу, сообщили «Известиям» эксперты туристической отрасли.

09:48 11.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 24 830 человек. Об этом 11 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 21,4 млн жителей Южной Кореи

09:52 11.01.2022 За последние сутки в Узбекистане было выявлено 425 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили 425 случаев заражения коронавирусом

09:58 11.01.2022 Глава партии «Горожане» (Ciudadanos) Инес Арримадас потребовала, чтобы правительство пошло по стопам Португалии и бесплатно раздавало каждому гражданину четыре теста на коронавирус в месяц, чтобы контролировать инфекции и таким образом избежать коллапса первичной помощи. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома партии, сообщает агентство EFE. Лидер «Горожан» также подчеркнула, что она больше приветствовала бы либерализацию продажи утвержденных тестов в супермаркетах по цене от двух до трёх евро, чем регулирование цен на тесты в аптеках. Об этом: Партия «Горожане» призвала раздавать испанцам бесплатные тесты на COVID-19

10:08 11.01.2022 Спикер Народного собрания (парламента) Республики Болгария Никола Минчев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 11 января пишет софийская газета Сега. Согласно официальной информации, накануне после проведенного в столице пятичасового заседания Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) Н. Минчев внезапно почувствовал себя плохо. Читайте подробнее: Глава парламента Болгарии заразился коронавирусом

10:13 11.01.2022 В Южной Австралии 11 января был зарегистрирован 2921 новый случай COVID-19 и еще одна смерть в результате заболевания. Представлявший актуальную статистику на пресс-конференции премьер-министр штата Стивен Маршалл заявил, что число случаев заболевания COVID-19 было «самым низким ежедневным показателем», зарегистрированным в штате за «довольно долгое время», передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Южной Австралии сообщили о снижении числа новых носителей SARS-CoV-2

10:15 11.01.2022 За последние сутки в австралийском штате Квинсленд выявили 20 566 новых случаев заражения коронавирусом. Однако местные власти третьего по населению штата Австралии предупреждают, что цифра не отражает реального уровеня распространения коронавируса в регионе. Об этом 11 января в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат, передает телеканал Nine News. Читайте также: Жителей австралийского Квинсленда призвали не ходить на «ковид-вечеринки»

10:22 11.01.2022 В популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом. Об этом говорится в статье ученых из Университета Теннесси, опубликованной на портале bioRxiv. Подробности в материале: В США у кошек нашли потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус

10:22 11.01.2022 В настоящее время тысячи сотрудников больниц в Виктории (юго-восток Австралии) не могут осуществлять свои профессиональные обязанности в то время, как число новых случаев коронавируса в штате продолжает расти. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 37 994 новых случая заражения и 13 смертей от COVID-19. Об этом 11 января сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В австралийской Виктории более 3,3 тыс. медиков не могут выйти на работу

10:24 11.01.2022 Распространение коронавирусной инфекции в Швеции вновь достигло рекордных значений в преддверии предстоящего начала школьных занятий после рождественских каникул. Учителя в настоящее время очень обеспокоены тем, как это повлияет на текучесть кадров и формат преподавания. Об этом 10 января сообщил телеканал SVT. Читайте также: В Швеции учителя обеспокоены эпидситуацией перед началом учебного семестра

10:29 11.01.2022 10 января правительство Швеции приняло решение о введении с 12 числа новых ковид-ограничений для рестораторов, работодателей в целом (вводится удаленный режим работы) и организаторов массовых публичных мероприятий. Примечательным остается тот факт, что власти Швеции фактически не привязали вакцинацию от COVID-19 к новым антиковидным мерам — ограничения будут действовать для всех, что в свою очередь раскритиковали лидеры оппозиционных партий в риксдаге, сообщает телеканал SVT. Об этом: В Швеции оппозиционеры раскритиковали введение новых ограничений

10:37 11.01.2022 Как пишет Reuters, в США количество госпитализаций увеличилось вдвое за три недели — 136 604 человека. Средний показатель смертности вырос с 1400 до 1700 человек в день. Всплеск числа случаев нарушил работу школ.

10:41 11.01.2022 10 января, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о введении в стране новых ограничений, которые в первую очередь коснутся организаторов концертных мероприятий, поскольку им с 12 января станет запрещено приглашать более 500 гостей за раз. О том, с каким чувством восприняли работники отрасли новые рестрикции на осуществлении их профессиональной деятельности, рассказали журналисты телеканала SVT. Об этом: В Швеции организаторы концертов деморализованы новыми ограничениями — SVT

10:59 11.01.2022 Предупреждение о коронавирусе в Чили. (cc) CARLOS TEIXIDOR CADENAS

11:07 11.01.2022 За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 5,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает украинский минздрав. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 5,4 тыс. носителей коронавируса

11:10 11.01.2022 Греция подтвердила 27 766 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 10 января. Читайте подробнее: В Греции умерли за сутки 85 ковид-пациентов

11:15 11.01.2022 Тест на коронавирус патриарха Сербского Порфирия показал положительный результат. Об этом 11 января сообщает информационная служба Сербской православной церкви. Подробности в материале: Патриарх Сербский Порфирий заразился коронавирусом

11:17 11.01.2022 Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о бесплатной ревакцинации, которая начнется 12 января 2022 года, для всех граждан страны, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Ревакцинация от коронавируса в Индонезии пройдет бесплатно

11:20 11.01.2022 Детям и подросткам в возрасте до 18 лет не нужно делать третью прививку против коронавируса, если только они не страдают снижением иммунитета из-за лекарств или какой-либо болезни, заявила председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду на брифинге 10 января. Подробности в материале: В Греции оспорили необходимость ревакцинации детей от COVID-19

11:30 11.01.2022 Европейский регулятор ЕМА дал положительное заключение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V», заявил замглавы Центра им. Гамалеи.

11:31 11.01.2022 В настоящее время штамм коронавируса «Омикрон» вытесняет во всем мире вариант SARS-CoV-2 «Дельта», и это же произойдет и в России. Такое мнение 11 января высказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Об этом: В Центре им. Гамалеи заявили, что «Омикрон» может вытеснить «Дельту» в РФ

11:32 11.01.2022 В Европе запрещают тканевые маски. Как пишет КП, страны ЕС переходят на более высокий уровень индивидуальной защиты в связи с распространением более заразного, чем предыдущие варианты коронавируса, штамма «Омикрон».

11:32 11.01.2022 Израильские эксперты в сфере здравоохранения обратились к правительству страны с призывом срочно поменять стратегию противодействия коронавирусу. Об этом сообщают «Вести Израиль» 10 января. Подробности в материале: Медики в Израиле потребовали срочно менять стратегию борьбы с пандемией

11:43 11.01.2022 Партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации населения получил Казахстан. Об этом 11 января сообщает пресс-служба предприятия «Карагандинский фармацевтический комплекс» (КФК) в своем телеграм-канале. Подробности в материале: Казахстан получил 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

12:07 11.01.2022 Президент Болгарии Румен Радев отправился на добровольную самоизоляцию в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом 11 января со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщило Болгарское телевидение. Читайте также: Президент Болгарии отправился на самоизоляцию

12:08 11.01.2022 Тесты на антитела. (сс) Agência Brasília

12:17 11.01.2022 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что за сутки в стране зарегистрировали 93 986 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили более 93 тысяч носителей коронавируса

12:21 11.01.2022 10 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 915, причем 37 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 37 человек

12:27 11.01.2022 За минувшие сутки число жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, увеличилось сразу на 9000 человек, что является абсолютным рекордом в новейшей истории исследований. Об этом 11 января со ссылкой на Группу стратегических коммуникаций Румынии сообщает бухарестская газета Adevarul. По словам медиков, в период с 10:00 10 января по 10:00 11 января скончались 43 человека, сотни были доставлены в реанимационные отделения больниц и клиник в тяжелейшем состоянии. Как утверждают эксперты, большинство заболевших граждан не были вакцинированы. Об этом: В Румынии за сутки от COVID-19 скончались 43 человека

12:47 11.01.2022 Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя, свергнутый в 2009 году со своего поста, объявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом пишет агентство EFE. «Симптомов нет, но тест на COVID-19 положительный. Я буду находиться на самоизоляции в течение семи дней», — сказал 69-летний Селайя. Об этом: Экс-президент Гондураса Селайя заразился коронавирусом

13:00 11.01.2022 Япония из-за угрозы штамма «Омикрон» продлевает запрет на приезд иностранцев до конца февраля.

13:17 11.01.2022 Во вторник, 11 января, парламент Эстонии намерен обсудить предложение о возврате в качестве доказательства инфекционной безопасности экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщила фракция оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE), выступившей инициатором обсуждения. Об этом: Парламент Эстонии обсудит возвращение ковид-тестов как средства допуска

13:31 11.01.2022 Пункт вакцинации в Болгарии. (сс) Oleg Morgan

13:40 11.01.2022 За сутки, 10 января, в Израиле подтверждены 37 887 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав. Это рекордный показатель за всё время пандемии. Предыдущий рекорд был поставлен накануне: 21 514 новых заражений. Читайте подробнее: Число новых заражений коронавирусом в Израиле резко побило рекорд

13:45 11.01.2022 Представитель главной оппозиционной партии Греции «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Насос Илиопулос обвинил правительство в преднамеренном осуществлении политики коллективного иммунитета и пришел к выводу: «Предоставление специального отпуска специального назначения крайне важно как для работающих родителей, так и для защиты детей, а также для предотвращения распространения вируса». Об этом: В Греции потребовали дать спецотпуск родителям больных COVID-19 детей

13:51 11.01.2022 ВОЗ предупреждает, что в ближайшие 6−8 недель «Омикроном» будут заражены более 50% населения стран ЕС.

13:54 11.01.2022 Экспресс-тест на антиген коронавируса Covid-19 в домашних условиях не гарантирует стопроцентного результата, так как новый штамм «Омикрон» способен обманывать такие проверки. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на специалистов Национальной референтной лаборатории. Читайте также: Вирусологи Латвии: «Омикрон» может обмануть экспресс-тесты

13:55 11.01.2022 Греция жертвует 907 000 доз вакцин против COVID-19 Нигерии и 100 000 доз Анголе, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время визита в Нигерию 10 января. Читайте также: Власти Греции передали 1 млн вакцин от COVID-19 странам Африки

14:06 11.01.2022 Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке объявил, что 10 000 классов были закрыты по всей стране в связи с эпидемией коронавируса, передает BFM TV. Об этом: В школах Франции выявили 50000 случаев заражения коронавирусом

14:23 11.01.2022 В Индонезии за сутки зарегистрировали 802 случая заражения коронавирусом, что является самым высоким суточным приростом за последние три месяца, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 802 случая заражения коронавирусом

14:25 11.01.2022 В настоящее время на территории Молдавии выявлено 16 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», включая двухмесячного ребенка. Об этом 11 января рассказал на брифинге глава национального агентства общественного здоровья минздрава страны Николай Желамски. Читайте подробнее: В Молдавии выявили 16 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон»

14:56 11.01.2022 Масочный режим в Мексике. (сс) Cocu15

14:57 11.01.2022 В течение ближайших 6−8 недель свыше половины населения Европы заразится штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявил на пресс-конференции глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. Читайте также: ВОЗ: более половины европейцев в ближайшие 6−8 недель заразятся «Омикроном»

15:17 11.01.2022 Министр финансов Польши Тадеуш Косциньский в интервью для издания Fakt заявил, что «польское общество и государство должны учитывать возможность введения очередного локдауна из-за пандемии коронавируса». «С точки зрения финансов мы должны это учитывать, хотя нам не хотелось бы этого делать, потому что это оказывает негативное влияние на общество и экономику. Однако мы должны быть готовы к любой возможности», — заявил министр. Читайте подробнее: В Польше не исключили введения очередного локдауна

15:51 11.01.2022 За прошедшие 24 часа на территории Эстонии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончалось три пациента, включая семилетнего мальчика. Об этом 11 января сообщает портал Delfi. Читайте подробнее: В Эстонии от COVID-19 умер семилетний ребенок

15:53 11.01.2022 Министерство здравоохранения Польши 11 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 11 406 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 493 человека. Об этом: В Польше за сутки выявили 11406 случаев заражения SARS-CoV-2

16:15 11.01.2022 В США за прошедшие сутки было зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 января NBC News со ссылкой на собственные подсчёты. По утверждению телеканала, в США поставлен новый рекорд суточного числа заражений коронавирусом, который превзошёл предыдущий всплеск, зафиксированный 3 января. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 1,3 млн случаев коронавируса — NBC News

16:35 11.01.2022 Вакцинация на Филиппинах. (сс) pna.gov.ph

16:53 11.01.2022 Во вторник, 11 января, 9688 тестов для самостоятельной проверки на коронавирус оказались положительными среди учеников и преподавателей в Греции. Об этом сообщает министерство образования 11 января. Читайте подробнее: За день у 10 тыс. школьников и учителей Греции подтвержден коронавирус

17:06 11.01.2022 Пандемия достигнет пика в ближайшие недели, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис в интервью телеканалу Skai TV 11 января. «Мы ожидаем большого количества случаев и высокого процента положительных результатов [тестов]. Мы все знаем об этом. После 1 500 000 тестов цифры совершенно другие, чем после 100 000 тестов. Поэтому я считаю, что на этой неделе и на следующей неделе число случаев заболевания COVID-19 будет высоким», — сказал Плеврис. Читайте подробнее: В Греции ожидают пика пандемии в ближайшие недели

17:18 11.01.2022 Новые ограничения по коронавирусу в Швеции, которые начнут действовать с 12 января, необходимы для сдерживания высоких темпов распространения инфекции. С таким мнением 11 января в студии телеканала SVT выступила министр социальных дел Лена Халленгрен, которая объяснила, почему, вводя новые рестрикции, правительство Швеции никак не связало их с использованием сертификатов о вакцинации от COVID-19. Подробности в материале: Министр соцдел Швеции: сертификаты о вакцинации уже не помогают

17:21 11.01.2022 Пора прекратить пугать людей коронавирусом, они и так в панике, заявил генеральный директор известной израильской больницы «Ихилов» профессор Рони Гамзу. Он особо отметил, что страдает Израиль от эпидемии страха и недоверия к властям, что и требуется лечить прежде всего. Подробности в материале: Крупный израильский медик потребовал прекратить пугать людей коронавирусом

17:25 11.01.2022 Во Франции будет зафиксирован новый максимум суточного числа новых заражений коронавирусом, превышающий 350 тыс. случаев заражения, заявил 11 января министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он сообщил в ходе выступления в Сенате Франции. По его утверждению, это самые высокие цифры с начала эпидемии. Читайте также: Минздрав Франции заявил о новом суточном максимуме новых случаев COVID-19

17:39 11.01.2022 Вакцина AstraZeneca. who.int

17:43 11.01.2022 Пандемия коронавирусной инфекции заставила жителей Швеции брать отпуска по болезни ребенка как никогда раньше. В 2021 году Агентством социального страхования было выплачено рекордное количество пособий, покрывающих отсутствие трудоустроенных граждан на работе. Об этом 11 января сообщил новостной портал Omni. Читайте также: В Швеции родители взяли 8,4 млн отпускных из-за болезни детей

18:33 11.01.2022 США закупят еще 600 тысяч доз антител к COVID-19 у компаний GSK и Vir Biotechnology в поисках новых способов борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон». Цена сделки остается засекреченной. Читайте подробнее: США закупят еще 600 тысяч доз моноклональных антител для лечения COVID-19

19:26 11.01.2022 Фонд социального обеспечения Коста-Рики с 11 января начинает вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Читайте также: Коста-Рика начинает вакцинацию пятилетних детей: сдержит ли это «Омикрон»?

19:38 11.01.2022 Министерство здравоохранения Болгарии объявило об изменении карантинных правил для граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а также для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Об этом 11 января сообщает «Болгарское телевидение». Об этом: В Болгарии изменены условия карантинных ограничений

19:39 11.01.2022 За минувшие сутки в Черногории от последствий ковида скончались пять человек, зарегистрировано 2524 новых случая, сообщил Институт общественного здравоохранения. Читайте также: В Черногории за сутки коронавирусом заразились 2524 человека

20:04 11.01.2022 В Германии за последние сутки зарегистрировано 45 690 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 322 пациента с COVID-19, сообщает Институт Роберта Коха (RKI). Об этом: Заболеваемость коронавирусом в Германии вновь демонстрирует рост

20:14 11.01.2022 Власти ФРГ приняли решение об ужесточении правил посещения Бундестага из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 11 января глава законодательного органа Лоренц Мюллер. Подробности в материале: В ФРГ ужесточают правила посещения Бундестага из-за COVID-19

20:25 11.01.2022 Министерство здравоохранения Болгарии в одностороннем порядке прекратило действующую процедуру закупки экспресс-тестов на антигены COVID-19 для учеников болгарских школ. Об этом 11 января сообщило БТВ. Читайте подробнее: Болгария прекратила закупку 12,5 млн тестов на COVID-19 для школьников

20:50 11.01.2022 О своём самочувствии на фоне COVID-19 сообщил журналистам 11 января на видеоконференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Читайте подробнее: «Охрип, но выгляжу неплохо». Президент Мексики заболел коронавирусом

21:21 11.01.2022 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки получила данные об 1 738 701 новом случае заражения коронавирусом и 5150 умерших пациентах с COVID-19. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 1,7 миллиона новых случаев COVID-19

21:33 11.01.2022 Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Штаты находятся на правильном пути в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на то, что страна столкнулась c волной новых заражений на фоне распространения штамма «Омикрон». Читайте подробнее: Байден заявил о правильном движении США на пути борьбы с коронавирусом

21:42 11.01.2022 Главный инфекционист США Энтони Фаучи мог скрывать от властей страны сведения о происхождении коронавируса. С требованием проверить эту версию официально обратились к министру здравоохранения и социальных служб США Хавьеру Бесерре два представителя Республиканской партии из палаты представителей. Подробности в материале: Республиканцы США обвинили Фаучи в сокрытии сведений об истоках COVID-19

22:01 11.01.2022 С 7 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 54. Данные 11 января обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте также: В Швеции от COVID-19 скончались еще 54 человека

22:27 11.01.2022 По данным навечер вторника, 11 января, в Италии умерли139 559человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на294(днем ранее — на227), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на220 532(днем ранее — на101 762), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 774 863 — почти 13% населения страны. В настоящее время заражены2 134 139человек (на129 542больше, чем днем ранее), что также является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Читайте также: В Италии установлены новые коронавирусные «рекорды»

22:38 11.01.2022 В Италии быстро растет число разводов и семейных раздоров, вызванных спорами о вакцинации от коронавируса, передает национальное информагентство Ansa во вторник, 11 января, со ссылкой на оценки профильных экспертов. Нередки ситуации, когда споры ведутся и в уже разрушенных семьях — по вопросу, нужно ли делать прививки общим детям, отметили также психологи. Читайте подробнее: Споры о вакцинации ударили по итальянским семьям

22:43 11.01.2022 Губернатор южноитальянского региона Калабрия Роберто Оккьюто обратился к властям страны с просьбой разрешить ему ввести на территории региона карантин для непривитых от коронавируса, сообщил Оккьюто журналистам во вторник, 11 января. Привитые граждане не должны страдать от новых ограничений, «тот, кто встал на сторону науки, не должен оплачивать поведение других», отметил губернатор. «Непривитые пусть посидят дома», — добавил он. Подробности в материале: Итальянский губернатор хочет ввести карантин для непривитых

22:55 11.01.2022 Прибытие партии вакцины AstraZeneca в Бразилию. (сс) Agência Brasília

23:05 11.01.2022 Зараженных коронавирусом несовершеннолетних граждан Италии все чаще госпитализируют в отделения интенсивной терапии, сообщили в национальной ассоциации педиатров во вторник, 11 января. На минувшей неделе (30 декабря — 5 января) в отделения были направлены 268 граждан младше 19 лет, в том числе 68 — младше 3 лет. Растет и общее число пациентов в палатах интенсивной терапии — хотя и не столь быстро, как общее число зараженных. Подробности в материале: В Италии детям с коронавирусом всё чаще требуются аппараты ИВЛ

23:10 11.01.2022 14 января возобновит работу крупнейший специализированный COVID-госпиталь Милана, передают местные СМИ во вторник, 11 января. Госпиталь работал с первых месяцев эпидемии до июня 2021 года и будет вновь открыт из-за быстрого роста числа заражений. Об этом: В Милане вновь откроют специализированный COVID-госпиталь

23:15 11.01.2022 Школы Италии должны продолжать работать в очном режиме, несмотря на быстрый рост числа зараженных коронавирусом, заявил во вторник, 11 января, министр образования Патрицио Бьянки. «Максимальное число заражений было в период, когда школы были закрыты. У учащихся предостаточно других контактов, кроме как в классах. Я не вижу смысла в закрытии школ. Их будем закрывать, если понадобится, в самую последнюю очередь», — отметил он. Большая часть учебного 2020−2021 года в Италии прошла в дистанционном режиме, новый учебный год начался очно. В случае выявления в классе зараженного остальные ученики продолжают учебу, но обязаны носить респираторы. Подробности в материале: Власти Италии о «дистанционке»: школы будем закрывать в последнюю очередь

00:06 12.01.2022 В ФРГ в 2021 году впервые с момента её образования скончались более миллиона человек. Главными причинами высокой смертности называются пандемия коронавируса, а также увеличение доли пожилых людей среди общего населения страны, сообщает Spiegel. Читайте подробнее: В ФРГ за год скончались более миллиона человек впервые с 1946 года

00:19 12.01.2022 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Словении за последние сутки выросло на 5164, что является рекордным значением за весь период наблюдений пандемии. Об этом 11 ноября сообщил на своем сайте Национальный институт общественного здоровья республики. Читайте также: В Словении за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

00:37 12.01.2022 Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у вице-президента Боливии Давида Чокеуанки и шести министров боливийского правительства. Об этом 11 января сообщила администрация президента республики. Читайте подробнее: В Боливии вице-президент и шесть министров заразились коронавирусом

00:53 12.01.2022 Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Бразилии, 11 января сообщила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на бразильского министра здравоохранения Марселу Кейрогу. Об этом: В Бразилии оценили масштабы распространения штамма «Омикрон»

01:50 12.01.2022 В Сербии за последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — 13 698. Такие данные опубликовало сербское министерство здравоохранения 11 января. Среди заразившихся — патриарх СербскийПорфирий. Читайте подробнее: В Сербии заразилось рекордное число людей, включая патриарха

02:35 12.01.2022 Представители ряда профессий на Украине, включенных в перечень для обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, будут отстраняться от работы с 31 января в случае, если они не сделали хотя бы один укол вакциной от COVID-19. Об этом 11 января сообщил на своем сайте украинский минздрав. Подробности в материале: На Украине отстранят от работы коммунальщиков без прививки от COVID-19

02:44 12.01.2022 По мнению Гейтса, штамм «Омикрон» поспособствует выработке иммунитета к коронавирусу как минимум на год и за этот год перейдёт в разряд сезонных болезней. Читайте подробнее: Билл Гейтс рассказал, что произойдёт после вспышки штамма «Омикрон»

03:08 12.01.2022 В штате Нью-Джерси (США) в связи со стремительным ростом числа заражений коронавирусом решением губернатора Фила Мерфи введён режим ЧС. Об этом 11 января сообщает пресс-служба администрации штата. Об этом: В американском штате Нью-Джерси из-за штамма «Омикрон» ввели режим ЧС

03:21 12.01.2022 Более 145,9 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в американских медицинских учреждениях, что является рекордным показателем. Об этом 11 января передала телекомпания CNN со ссылкой на министерство здравоохранения и социальных служб США. Об этом: В США число госпитализированных с COVID-19 достигло рекордного значения

05:56 12.01.2022 В Аргентине за сутки выявили 134 439 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом 11 января сообщает минздрав страны. Читайте также: Аргентина вновь обновила суточный максимум заражений коронавирусом

06:12 12.01.2022 Число выявленных случаев заражения возросло на 55% по сравнению с предыдущими семью днями. Читайте также: ВОЗ зарегистрировала за неделю максимум случаев заражения с начала пандемии

07:12 12.01.2022 Анализ на коронавирус в США. (сс) The National Guard

07:37 12.01.2022 Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составило 1 004 464, число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 достигло 13 059 случаев. Читайте подробнее: Число заразившихся коронавирусом в Казахстане превысило миллион

08:14 12.01.2022 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4388 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 4,3 тыс. носителей коронавируса

08:18 12.01.2022 Число носителей штамма «Омикрон» в Индонезии увеличилось, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии выявили 506 носителей нового штамма коронавируса

08:21 12.01.2022 Политик самоизолировался немедленно после сообщения о том, что он вступал в контакт с лицами, у которых был выявлен коронавирус, и отменил все назначенные встречи. Читайте также: Мэр Приштины заразился коронавирусом

08:22 12.01.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 163 269 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 195 пациентов излечились, 2991 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного. За три недели скончались четыре пациента. Об этом: В Косово за сутки выявили 356 носителей коронавируса

08:24 12.01.2022 Возможность введения специального налога для людей, не желающих прививаться от коронавируса, рассматривается в Канаде. Они создают нагрузку на систему здравоохранения, написал премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего в Facebook. «Поэтому мы изучаем вопрос об установлении взносов на здравоохранение, которые будут выплачивать все взрослые, отказывающиеся от вакцинации по немедицинским причинам», — отметил Лего. Читайте подробнее: В Канаде предложили ввести налог для непривитых от COVID-19

08:26 12.01.2022 Вакцина Moderna. (сс) Staff Sgt. Juan Torres

08:27 12.01.2022 12 января в Южную Корею доставили 462 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Об этом: Партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

08:29 12.01.2022 Специалист отметил, что опыт других стран показал: ревакцинация не остановит «Омикрон» и никак не повлияет на скорость его распространения, но этот вариант коронавируса значительно реже приводит к госпитализации, чем другие. Читайте также: Эксперт из Индии заявил о невозможности остановить штамм «Омикрон»

08:35 12.01.2022 11 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 940, причем 25 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране COVID-19 унес жизни 25 человек за последние сутки

08:41 12.01.2022 Иранская компания E-Health Barakat разработала набор для быстрого тестирования на COVID-19, который способен обнаруживать вариант Omicron, заявил генеральный директор компании 11 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Иран разрабатывает наборы для экспресс-тестирования на COVID-19

08:44 12.01.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 222 664 случая заражения коронавирусом, 204 099 человек излечились, скончались 3247 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 116 пациентов. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили свыше 2 тысяч случаев заражения коронавирусом

08:45 12.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи выявили 65 случаев заражения коронавирусом

08:56 12.01.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 236 241 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8055, 215 853 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 333 — за новогодние праздники их число удвоилось, скончались около ста пациентов. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 1964 носителя коронавируса

09:10 12.01.2022 Взятие анализа на коронавирус. (сс) Francisco Avia_Hospital Clinic

09:14 12.01.2022 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 80 430 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии. Об этом 12 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

09:21 12.01.2022 Экскурсии в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в 50 км к северу от Сеула в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, приостановят 18 января из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования ООН в Южной Корее. Подробности в материале: В Южной Корее приостановят групповые экскурсии на границе с КНДР

09:31 12.01.2022 Председатель Ассоциации варшавских семейных врачей доктор Михал Сутковский в интервью Polskie Radio заявил, что впереди в Польше будет еще одна — пятая — волна пандемии коронавируса, и число смертей от COVID-19 в республике будет расти. «Около 500 смертей в сутки — в ближайшие 2−3 дня нас ожидают такие данные. Однако мы пришли к выводам, что это конец высокой смертности. Если мы говорим о худшем сценарии, то может так произойти, что мы будем фиксировать по 1000—1500 смертей ежедневно», — сказал доктор. Читайте также: В Польше анонсировали пятую волну пандемии коронавируса

09:54 12.01.2022 Пункт вакцинации в Австрии. (сс) Asurnipal

10:03 12.01.2022 Первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены на территории Киргизии. Об этом 12 января сообщил оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Киргизии выявили первые два случая заражения штаммом «Омикрон»

10:04 12.01.2022 Во Франции за сутки подтвердили 368 149 новых случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV. Читайте подробнее: Во Франции побит новый суточный рекорд по коронавирусу

10:08 12.01.2022 США могут побить свой суточный рекорд госпитализаций по причине коронавирусной инфекции уже 13 января, что указывает на бессилие системы здравоохранение в борьбе с беспрецедентным ростом числа новых случаев заражения на фоне сокращения численности персонала. Читайте подробнее: «Обыграли Албанию и Андорру!» — США стремительно бьют «рекорды» COVID-19

10:18 12.01.2022 За последние сутки в Узбекистане было выявлено 604 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Узбекистане за сутки выявили 604 случая заражения коронавирусом

10:30 12.01.2022 Около 400 человек принимают участие в бессрочной акции протеста в Софии, требуя отменить действующие в Болгарии карантинные меры в контексте пандемии коронавируса. Об этом 12 января сообщает БТВ. Об этом: В Софии сотни противников вакцинации организовали бессрочный пикет

10:44 12.01.2022 За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 7,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает украинский минздрав. Читайте также: На Украине за сутки выявили свыше 7,1 тыс. носителей коронавируса

10:58 12.01.2022 Самому большому риску при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» подвергаются лица пожилого возраста и непрошедшие вакцинацию от COVID-19. Об этом 12 января заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, их слова приводит телеканал CNBC. Читайте также: В ВОЗ назвали группы риска при заражении штаммом коронавируса «Омикрон»

11:26 12.01.2022 Президент Перу Педро Кастильо пожелал своему мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, который заболел COVID-19, скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter. «Выражаю наилучшие пожелания и желаю скорейшего выздоровления президенту Лопесу Обрадору», — написал Кастильо. Читайте подробнее: Президент Перу пожелал мексиканскому лидеру выздоровления от COVID-19

11:29 12.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 19 894 человека. Об этом 12 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Об этом: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 21,8 млн жителей Южной Кореи

11:45 12.01.2022 Президент Венесуэлы Николас Мадуро повторил свой призыв к населению активизировать меры защиты в связи с присутствием в стране варианта коронавируса «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina. В ходе совещания по оценке ситуации с пандемией Мадуро сообщил, что в настоящее время в стране регистрируется шесть случаев заболевания на 100 000 жителей, что является низким показателем по сравнению с другими странами мира, хотя в последние дни наблюдается небольшая тенденция к росту. Об этом: Мадуро призвал повысить уровень тревоги в Венесуэле из-за «Омикрона»

11:51 12.01.2022 Владимир Путин 12 января проводит первое в наступившем году совещание с членами правительтсва РФ, где, в частности, сказал: «Но начать все-таки хотел бы с наиболее актуальной темы, а именно с темы борьбы с коронавирусной инфекцией. Она нас не оставляет в покое — не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки — свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «Омикрон». Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. Еще раз хочу поблагодарить президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен. И надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений».

11:56 12.01.2022 В Южной Корее одобрили использование препарата Nuvaxovid американского фармконцерна Novavax. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств. Читайте подробнее: В Южной Корее одобрили пятую вакцину от COVID-19

11:57 12.01.2022 Сегодня, 12 января, премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн объявил Северную территорию зоной «крайнего риска» в связи с обширным распространением в регионе коронавируса. Таким образом, Западная Австралия ввела ограничение на передвижение с территории всех остальных штатов и территорий Австралии, уточняет телеканал Nine News. Читайте также: В Западной Австралии ввели новые ограничения

12:00 12.01.2022 Система здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии) испытывает «экстремальную нагрузку» из-за массовой нехватки персонала после того, как тысячи медиков были вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за COVID-19. Об этом 12 января в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Джеймс Мерлино, передает телеканал Nine News. Читайте также: В австралийской Виктории сообщили об «экстремальной нагрузке» на медиков

12:04 12.01.2022 В Квинсленде, третьем по численности населения штате Австралии, за последние 24 часа было зарегистрировано 22 069 новых случаев COVID-19, из них около 3985 были выявлены с помощью экспресс-тестов на антитела. Согласно статистике, сегодняшняя цифра по числу новых случаев COVID-19 является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News. Об этом: В австралийском Квинсленде выявили еще более 22 тыс. носителей SARS-CoV-2

12:05 12.01.2022 В настоящее время Австралия, страна, которая критически зависит от импорта, сталкивается с острым кризисом поставки продовольствия. В этой связи в стране растут призывы разрешить работникам продовольственных магазинов, супермаркетов и бакалейных магазинов вернуться к работе, даже если они были признаны близкими контактами зараженных коронавирусом. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии призвали не отправлять сотрудников супермаркетов на карантин

12:12 12.01.2022 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что статистика по коронавирусу будет выше, чем ожидалось, передает BFM TV. Об этом: Минздрав Франции предупредил о росте числа носителей коронавируса

12:13 12.01.2022 Крупнейший австралийский ретейлер Coles ввел новые лимиты на покупку определенных товаров в своих супермаркетах, поскольку нехватка персонала и проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией коронавируса, продолжают влиять на заполняемость полок продовольствием и товарами первой необходимости по всей Австралии. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News. Об этом: Крупнейшая торговая сеть Австралии ввела ограничения на покупку товаров

12:31 12.01.2022 Более 50 000 положительных результатов экспресс-тестов на антитела к коронавирусу уже были зарегистрированы в специальном приложении Service NSW после того, как утром 12 января жителей Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата Австралии, обязали сообщать властям о результатах тестирования, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: Жителей Нового Южного Уэльса обязали сообщать о положительных ковид-тестах

12:32 12.01.2022 Правила поведения при пандемии коронавируса. Алжир. (сс) Gerhard Holub (3)

12:34 12.01.2022 Похоже, что строгие правила по соблюдению карантина в случае признания гражданина тесно контактировавшимс зараженным и тот факт, что 11 января в Австралии было выявлено свыше 85 000 случаев заражения коронавируом, не сочетаются друг с другом, что привело к острому кризису в деле обеспечения страны продовольствием и товарами первой необходимости, поскольку теперь многие сотрудники супермаркетов вынуждены самоизолироваться. Проблему усугубляет еще и кризис с поставками товаров, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии сообщили об остром кризисе из-за нехватки рабочей силы

12:38 12.01.2022 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили свыше 1,5 тыс. носителей коронавируса

12:40 12.01.2022 Впервые за все время пандемии Австралия находится в числе тех стран, где уровень распространения коронавируса один из самых высоких в мире. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Читайте также: Названы страны с самым высоким уровнем распространения коронавируса

12:45 12.01.2022 Крупнейшее оборонное предприятие Болгарии — завод «Арсенал» — в городе Казанлык временно прекратит свою работу по причине ухудшения эпидемиологической ситуации и недостатка финансирования. Об этом 12 января со ссылкой на руководство структуры сообщает софийское издание «Монитор». Подробности в материале: Главный оборонный завод Болгарии закрывается из-за пандемии

12:50 12.01.2022 Официальный Бухарест продал Германии более 5 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer, находившихся в специальных хранилищах министерства здравоохранения Румынии. Об этом 12 января сообщило Румынское телевидение. Согласно официальной информации, соответствующие медикаменты были получены румынским минздравом в рамках совместной программы Европейского союза. По основным правилам соответствующей программы указанные дозы не подлежат утилизации и должны быть либо проданы, либо подарены третьей стороне. Читайте подробнее: Румыния продала Германии 5 млн доз вакцины от COVID-19

12:50 12.01.2022 Несмотря на увеличение числа случаев заражения коронаврусом в Парагвае, министерство образования страны подтвердило, что занятия возобновятся 21 февраля во всех учебных заведениях. Об этом пишет Prensa Latina. «Занятия будут проводиться на 100% очно во всех государственных, частных и субсидируемых школах», — подчёркивает в интервью Universo 970 AM заместитель министра образования Альсира Соса. Читайте также: В Парагвае возобновятся уроки в школах вопреки новой волне коронавируса

12:59 12.01.2022 С 14 января в Южной Корее начнут назначать пероральный препарата от Pfizer для лечения COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей органов здравоохранения. Читайте также: В Южной Корее рассказали, когда начнут применять таблетки от COVID-19

13:28 12.01.2022 На Кубе объявили об обновлении протоколов по профилактике, терапевтическому лечению и госпитализации в связи с продвижением варианта корнавируса «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina. На очередном заседании правительственной рабочей группы по лечению и борьбе с COVID-19 был проанализирован рост числа положительных случаев заболевания, составивший 10 934 только за первую неделю января 2022 года. Об этом: Куба обновила протоколы по коронавирусу из-за наступления «Омикрона»

13:32 12.01.2022 Лидер греческой партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас, болеющий COVID-19, призвал общественность проявлять осторожность. Об этом он написал в соцсетях 11 января. Читайте также: Болеющий COVID-19 политик в Греции рассказал о своем самочувствии

13:43 12.01.2022 Четвертая прививка против COVID-19 может ослабить иммунитет человека. Об этом, как сообщает Ynet, заявил официальный представитель Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери на брифинге 12 января. Читайте также: Европейский регулятор предупредил о рисках частой ревакцинации от COVID-19

13:48 12.01.2022 За сутки 11 января в Израиле подтверждены 43 815 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав. Это очередной рекорд за все время пандемии. Накануне сообщалось про 37 887 заражений. Читайте подробнее: Израиль продолжает обновлять рекорды по числу новых заражений коронавирусом

13:51 12.01.2022 С 12 января в Швеции действуют новые и более строгие ковид-ограничения. Причиной является повышенное распространение коронавирусной инфекции. Меры применяются до дальнейшего уведомления, но будут пересматриваться правительством каждые 14 дней, сообщает телеканал SVT. Читайте также: В Швеции вступили в силу новые ковид-ограничения

13:55 12.01.2022 Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) лишилась возможности оказывать Северной Корее гуманитарную помощь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад организации. Читайте также: ВПП ООН не может оказывать гуманитарную помощь КНДР — Yonhap

13:58 12.01.2022 С 12 января все рестораны и бары в Швеции, подающие алкоголь, должны закрываться в 23:00 по местному времени. В свою очередь эпидемиолог Эмма Франс ставит под сомнение данную меру властей, поскольку никаких научных доказательств эффективности этого на сегодняшний момент не существует. Об этом она рассказала 12 января в студии телеканала SVT. Читайте также: Эпидемиолог раскритиковала введенные в Швеции ограничения

14:15 12.01.2022 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» будет доступна для проведения ревакцинации в Казахстане с 20 января. Об этом 12 января сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Казахстане с 20 января будет доступна вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт»

14:16 12.01.2022 Министерство образования Венесуэлы зарегистрировало возвращение более 94% учащихся к очным занятиям в начале 2022 года. Об этом заявила глава ведомства Йелице Сантаэлья, пишет Prensa Latina. По её словам, весь преподавательский и административный персонал образовательных учреждений возобновил рабочую деятельность. Читайте подробнее: В Венесуэле назвали число вернувшихся в школы учеников

14:26 12.01.2022 Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев заразился коронавирусом. Подробности в материале: Полузащитник «Валенсии» Черышев заразился коронавирусом

14:28 12.01.2022 Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Замглавы МИД Южной Кореи заразился коронавирусом

14:28 12.01.2022 Правительство Румынии объявило о введении новых карантинных ограничений в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об том 12 января сообщает бухарестская газета Jurnalul. Читайте также: В Румынии ввели новые карантинные ограничения

14:34 12.01.2022 Участники зимних Олимпийских игр в Пекине — 2022 должны соблюдать повышенные меры предосторожности в предшествующий важнейшим соревнованиям четырехлетия период. Об этом спортивный врач Янис Каупе, который исполняет обязанности ковид-офицера в сборной Латвии, заявил местному порталу rus.lsm.lv. Читайте подробнее: Ковид-офицер олимпийцев Латвии: спортсменам стоит сейчас поберечься

14:42 12.01.2022 Новые ковид-ограничения в Швеции разжигают политические разногласия по поводу дальнейшей борьбы с пандемией. Так, «Центристы» уже раскритиковали более строгие антикоронавирусные меры, а «Либералы» объявили, что партия не проголосует за продление закона «О пандемии». В свою очередь «Шведские демократы» также хотят ограничить возможности правительства принимать далеко идущие решения, ограничивающие права граждан. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон. Читайте также: В Швеции нет единого мнения среди политиков насчет борьбы с пандемией — SVT

14:42 12.01.2022 В связи с ростом уровня распространения коронавирусной инфекции в Швеции транспортные компании вновь приняли решение, согласно которому водители не будут открывать передние двери автобусов, чтобы самим не заразится вирусом. Об этом 12 января сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Швеции изменят правила посадки пассажиров в автобусы

14:46 12.01.2022 Сегодня, 12 января, выступая с трибуны риксдага, представители «Либералов» еще раз подчеркнули, что их партия не намерена голосовать за продление действия закона «О пандемии», который дает правительству Швеции огромные полномочия для борьбы с распространением коронавируса, передает новостная служба SVT Nyheter. Об этом: «Либералы» в Швеции не проголосуют за продление закона «О пандемии»

14:52 12.01.2022 Пассажиры, желающие путешествовать между провинциями Эквадора на автобусах, должны иметь при себе карту или сертификат о вакцинации от COVID-19. Данная мера действует с 12 января, сообщает Prensa Latina. Требование было установлено Национальным комитетом по операциям в чрезвычайных ситуациях 10 января с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Читайте также: Эквадор ввёл требование о ковид-сертификате для внутренних поездок

14:56 12.01.2022 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 646 носителей коронавируса

14:58 12.01.2022 Вакцинация против коронавируса в Египте. (сс) Marwa elchazly

15:00 12.01.2022 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал население сделать «бустерную» прививку против COVID-19 в связи с опасениями по поводу дальнейшего распространения штамма «Омикрон», сообщает Yonhap News. Об этом: Глава Южной Кореи призвал жителей страны ревакцинироваться

15:05 12.01.2022 В Черногории 62,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,1 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения. Первую дозу вакцины получили 285 152 человека, или 46 процентов, а вторую — 274 906 человек, или 44,3 процента от всего населения. В Черногории за последние 24 часа первую дозу вакцины получили 174 человека, ревакцинировали 258 человек. Третью дозу получили 82 413 человек, а за последние сутки — 490. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая. Подробности в материале: В Черногории двумя дозами привили 60,1% взрослого населения

15:22 12.01.2022 В действующие в Черногории эпидемиологические меры власти внесли изменения. Новые меры действуют с 13 по 19 января. Об этом: В Черногории ослабили эпидемиологические меры после праздников

15:25 12.01.2022 Ряд итальянских врачей, экспертов и политиков, включая заместителя министра здравоохранения Андреа Косту, призвали прекратить практику ежедневных публикаций коронавирусной статистики, передают национальные СМИ в среду, 12 января. По мнению сторонников этой позиции, ежедневные публикации не приводят ни к чему, кроме роста тревожности граждан. Предлагается публиковать статистику не ежедневно, а еженедельно. Не все эксперты согласны с таким подходом. Нужна «полная открытость» статистических данных, менять установленный порядок публикаций не следует, полагает еще один заместитель главы минздрава — Пьерпаоло Силери. Предполагается, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен правительством страны. Читайте также: В Италии могут перестать публиковать COVID-статистику ежедневно

15:47 12.01.2022 Министерство здравоохранения Польши 12 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 16 173 новых случая заражений коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 684 человека. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 16 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

16:00 12.01.2022 На социально значимые продукты питания на Украине на время карантина из-за пандемии коронавируса введено государственное регулирование цен. Такое решение в ходе заседания 12 января приняло правительство страны. Об этом: На сахар, гречку, молоко и муку на Украине ввели госрегулирование цен

16:32 12.01.2022 Премьер-министр Болгарии Кирил Петков официально пригласил делегацию активистов, выступающих против введения в стране новых карантинных мер, на встречу в его кабинете 14 января. Об этом 12 января сообщило БТВ. Читайте также: Глава правительства Болгарии встретится с протестующими активистами

16:52 12.01.2022 Пятая волна коронавируса приведет к миллионам заражений в Израиле, заявил премьер-министр Нафтали Беннет в обращении к народу вечером 11 января. Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля предупредил о миллионах заражений коронавирусом

16:58 12.01.2022 Капитолий в Вашингтоне, США, останется закрытым для посетителей на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции, сообщает 12 января Fox News. Подробности в материале: В США отложили открытие Капитолия для посещений из-за вспышки COVID-19

17:19 12.01.2022 Министерство здравоохранения Киргизии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки решило сократить с шести до четырёх месяцев интервал между основной и бустерной вакцинацией от COVID-19. Читайте также: Минздрав Киргизии сократил срок получения бустерной вакцины от коронавируса

17:26 12.01.2022 Вакцинированная мэр Чикаго Лори Лайтфут сдала положительный тест на COVID-19, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление политика в Twitter. Подробности в материале: Мэр Чикаго пополнила список политиков в США, заразившихся коронавирусом

17:30 12.01.2022 Администрация президента США Джо Байдена удвоит количество тестов на COVID-19 в школах, чтобы избежать повторного введения карантина на фоне новой вспышки коронавируса, сообщает 12 января Reuters. Об этом: В США удвоят количество тестов на COVID-19 в школах во избежание карантина

18:01 12.01.2022 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости проведения всесторонних дебатов по вопросу о мерах сдерживания пандемии COVID-19, в том числе о возможном введении обязательной вакцинации в стране. Читайте подробнее: Президент ФРГ призвал к дебатам по вопросу обязательной вакцинации

18:23 12.01.2022 В Болгарии каждый пенсионер, вакцинированный от коронавируса, получит единовременную материальную помощь от государства в размере 75 левов ($44). Об этом 12 января со ссылкой на Национальный институт страхования (НИС) Болгарии сообщает «Болгарское телевидение». Об этом: В Болгарии каждый привитый от коронавируса пенсионер получит по $44

18:31 12.01.2022 О введении с 13 января на фоне COVID-19 комендантского часа в Тунисе сообщает 12 января Nessma. Читайте также: В Тунисе ввели комендантский час

18:40 12.01.2022 В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В связи со сложившейся ситуацией страна закупает у Румынии пять миллионов доз вакцин, сообщает Spiegel. Читайте подробнее: Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в ФРГ достиг рекордного уровня

19:36 12.01.2022 Беременные не должны становиться исключением в плане клинических испытаний лекарств и вакцин от COVID-19, сообщил 12 января журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: Глава ВОЗ: на беременных можно испытывать вакцины от COVID-19

20:15 12.01.2022 Случай с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который участвовал во время общенационального локдауна в мае 2020 года в вечеринке в качестве организатора, является поводом к его отставке, передаёт 12 января Sky News. Подробности в материале: Джонсону пророчат отставку после вечеринки во время локдауна

20:33 12.01.2022 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 31. Данная информация была опубликована 12 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончался 31 человек

21:05 12.01.2022 Правительство Великобритании вставило в официальные письма QR-код, переход по ссылке в котором приводил к открытию игры Plague Inc. в случае, если она установлена на смартфоне. Об этом 11 января сообщил портал GameByte. Читайте подробнее: Власти Британии вставили в рассылку о коронавирусе QR-код игры Plague Inc

21:17 12.01.2022 Четвёртую дозу вакцины от COVID-19 решили предложить жителям Дании с ослабленным иммунитетом власти страны, передаёт 12 января «Датское радио». Подробности в материале: В Дании предложили четвёртую дозу вакцины для людей с плохим иммунитетом

22:30 12.01.2022 По данным навечер среды, 12 января, в Италии умерли139 872человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на313(днем ранее — на294), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения. Это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на196 224(днем ранее — на220 532). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет7 971 068 — более 13% населения страны. В настоящее время заражены2 222 060человек (на87 921больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за всё время эпидемии. Об этом: Коронавирус в Италии: число заражённых приблизилось к восьми миллионам

22:44 12.01.2022 Участники акции протеста против ограничений из-за COVID-19 в Болгарии попытались прорваться в здание парламента в центре Софии, сообщает 12 января Associated Press. Читайте подробнее: В Софии противники ограничительных мер попытались прорваться в парламент

22:52 12.01.2022 Центр вакцинации от коронавируса в Сесто Сан-Джованни на окраине Милана по пятницам будет работать круглосуточно, сообщили местные власти в среду, 12 января. Предварительная запись не требуется. Цель продления режима работы на ночное время — сделать максимально удобным посещение центра вакцинации для еще не привитых граждан. Об этом: Центр вакцинации в Милане будет работать круглосуточно

22:54 12.01.2022 Дезинфекторы. Восточный Тимор

22:56 12.01.2022 13 января возобновят работу общеобразовательные школы на Сицилии, передают местные СМИ в среду, 12 января. Ранее местные власти из-за быстрого роста числа заражений утвердили более строгие, чем в целом в Италии, ограничения, однако в последние дни ситуация, по их мнению, улучшается. В январе 2022 года представители правительства Италии заявили, что считают необходимым сохранение очного режима работы школ и уверены, что справиться с эпидемией можно и без того, чтобы обрекать учащихся на «дистанционку». Подробности в материале: Школы Сицилии возвращаются к работе

23:05 12.01.2022 Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 163 683 случаев заражения, не считая сербского населения края, 158 284 пациента излечились, 2992 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного. Об этом: В Косово за сутки выявили 424 носителя коронавируса

23:05 12.01.2022 Правительство Италии и власти регионов страны согласовали решение о принудительном карантине для спортивных команд в случае выявления в них значительного числа зараженных коронавирусом, передают национальные СМИ в среду, 12 января. Предполагается, что на карантин будут отправляться команды, где доля зараженных превысит 35%. Читайте также: В Италии будут отправлять футбольные клубы на карантин

23:12 12.01.2022 Правительство Италии подготовило список общественных мест-исключений, которые можно будет посещать без предъявления «коронавирусного сертификата», передают национальные СМИ в среду, 12 января. Предполагается, что в список войдут супермаркеты, аптеки, больницы, врачебные кабинеты, а также отделения полиции (в случае, если гражданин стал пострадавшим в результате преступления или при его намерении обеспечить защиту несовершеннолетним). Читайте также: В Италии разрешат ходить без сертификата в супермаркет, аптеку и полицию

23:20 12.01.2022 В Боливии вице-президент Дэвид Чокеуанка, а также министры иностранных дел, обороны, планирования, юстиции, образования и правительственный министр 11 января получили положительные результаты тестов на COVID-19. Читайте подробнее: Вспышка коронавируса охватила министерства Боливии

23:25 12.01.2022 Режим чрезвычайного положения могут объявить в Финляндии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет 12 января Helsingin Sanomat. Об этом: В Финляндии готовятся к введению режима ЧП

23:26 12.01.2022 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 224 569 случаев заражения коронавирусом, 204 709 человек излечились, скончались 3254 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 116 пациентов. Читайте также: В Албании за сутки выявили 1905 носителей коронавируса

23:27 12.01.2022 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 238 061 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8062, 211 521 пациент выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 13 478 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 1822 носителя коронавируса

23:38 12.01.2022 Снизить жёсткость ограничительных мер, введённых в связи с пандемией, планируют в Норвегии, сообщает 12 января Норвежское телеграфное бюро. Читайте подробнее: Минздрав Норвегии пообещал смягчить ограничения

01:09 13.01.2022 Грузинские ночные клубы в самое ближайшее время вновь прекратят свою деятельность, сообщает 12 января грузинский телеканал «Мтавари архи». Администрация правительства объясняет, что клубам разрешили работать в предновогодний период в виде исключения в определённые даты, и теперь действуют те же ограничения, которые были введены властями ранее. Читайте также: Ночные клубы в Грузии снова закроются

01:18 13.01.2022 В мире за последние сутки коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 3,4 млн человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из опубликованных вечером 12 января данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: Суточный максимум заражений COVID-19 достиг почти 3,4 млн — ВОЗ

02:13 13.01.2022 За сутки на территории Австрии зарегистрировали 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением для страны с начала пандемии. Об этом заявил австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн 12 января в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Австрии заявили о рекордном числе фактов заражения коронавирусом за сутки

03:36 13.01.2022 Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что заразился коронавирусом. Об этом 13 января он написал на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Новый министр иностранных дел Нидерландов заразился коронавирусом

06:45 13.01.2022 12 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 972, причем 32 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 32 человек

07:10 13.01.2022 Пункт вакцинации в Индии. (сс) Sumita Roy Dutta

08:09 13.01.2022 Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось на 5362, что является рекордным значением для королевства. Об этом 12 января сообщил на своей странице в Twitter минздрав страны. Читайте подробнее: В Саудовской Аравии за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

08:16 13.01.2022 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4167 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 4,1 тыс. носителей коронавируса

08:17 13.01.2022 В столице Румынии Бухаресте с 13 января вводятся новые карантинные меры, призванные предотвратить распространение коронавируса. Об этом 12 января сообщает бухарестский телеканал Digi24. Ограничения обязывают жителей и гостей города (за исключением телеведущих в студиях, детей в возрасте до 5 лет, а также служителей религиозных культов во время службы) носить в общественных местах и в офисных помещениях трехслойные медицинские маски, регулярно пользоваться личными антисептическими средствами и соблюдать трехметровую социальную дистанцию. Читайте подробнее: В Бухаресте вводятся жесткие карантинные ограничения

08:27 13.01.2022 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили 11 случаев заражения коронавирусом

09:02 13.01.2022 Миру следует готовиться к серьёзным потрясениям, которые возможны в 2022 году из-за замедления темпов восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила 12 января, выступая в вашингтонском Центре глобального развития. «Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — сказала Георгиева. Подробности в материале: Глава МВФ предупредила о больших экономических потрясениях в 2022 году

09:58 13.01.2022 13 января в Южную Корею доставили первую партию перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Читайте подробнее: Партию таблеток от COVID-19 доставили в Южную Корею

09:59 13.01.2022 Медики в защитных масках и костюмах. США. (сс) Matt Hecht

10:23 13.01.2022 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 16 225 человек. Об этом 13 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники. Читайте также: Ревакцинацию от COVID-19 прошли свыше 22 млн жителей Южной Кореи

11:04 13.01.2022 Японцы в масках. (сс) Dick Thomas Johnson

11:04 13.01.2022 Правительство Болгарии рассмотрит вопрос о кардинальных изменениях правил карантина в рамках пандемии коронавируса в стране. Об этом 13 января сообщило Болгарское телевидение. Согласно официальной информации, новый план представлен Советом по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Болгарии. Документ предусматривает ослабление условий введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом и гарантирует беспрепятственную работу ряда предприятий и учреждений по всей Болгарии. Читайте также: В Болгарии могут пересмотреть правила прохождения карантина

11:06 13.01.2022 13 января премьер-министр Скотт Моррисон объявил в ходе пресс-конференции, что его правительство рассмотрело вопрос о разрешении острого кризиса нехватки рабочей силы, что влияет на цепочки поставок продовольствия и товаров первой необходимости по всей стране. В этой связи кабинет министров принял решение о том, что отдельные граждане смогут более не соблюдать карантин, даже если они признаны близко контактировавшими с зараженными, передает телеканал Nine News. Читайте подробнее: Отдельные жители Австралии смогут не соблюдать карантин

11:16 13.01.2022 13 января премьер-министр третьего по численности населения штата Австралии Анастейша Палащук объявила, что правительство Квинсленда отменит ограничения для въезда в регион с 15 января. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте также: В австралийском Квинсленде отменят ограничения для въезда в регион

11:20 13.01.2022 Министерство здравоохранения Черногории в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране предложило продлить зимние школьные каникулы еще на неделю. Читайте подробнее: В Черногории предложили продлить школьные каникулы на неделю

11:23 13.01.2022 За последние сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировано 92 264 новых случая COVID-19. Сутками ранее цифра составляла всего 32 856. О том, почему суточный показатель вырос за 24 часа в три раза, 13 января рассказали журналисты телеканала Nine News. Читайте подробнее: В Новом Южном Уэльсе за сутки выявили свыше 92 тыс. носителей SARS-CoV-2

11:25 13.01.2022 Общаясь с журналистами на пресс-конференции, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул важность своевременного и, самое главной, очного начала учебного года в Австралии, который начнется в штатах и территориях в конце месяца. Об этом 13 января сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Премьер-министр Австралии: важно, чтобы дети вернулись в школы

12:03 13.01.2022 Депутат парламента Эстонии от оппозиционной партии «Отечество» Прийт Сибул направил запрос в министерство социальных дел, в котором просит объяснить причины объявленного вакцинирования детей в возрасте 5−11 лет от коронавируса. Об этом сообщил портал гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на парламентария. Подробности в материале: Оппозиция требует у властей Эстонии объяснения вакцинации пятилетних детей

12:10 13.01.2022 С 12 января все жители Вестерботтена могут записаться на получение третьей дозы вакцины от COVID-19 при условии, что с момента получения второго компонента прошло пять месяцев. Это произошло, несмотря на то, что общая директива Агентства общественного здравоохранения Швеции по сокращению времени ожидания официально была объявлена только сегодня, 13 января, передает телеканал SVT. Читайте также: В одном из ленов Швеции впервые сократили интервал для ревакцинации

12:18 13.01.2022 12 января в риксдаге прошли дебаты с участием лидеров парламентских партий. В ходе прений лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон сообщил, что его партия недовольна тем, что правительство Швеции ввело новые ковид-ограничения в стране, поэтому на премьер-министра Магдалену Андерссон была подана жалоба в Конституционный комитет риксдага, передает телеканал SVT. Читайте подробнее: На премьер-министра Швеции подали жалобу в Конституционный комитет риксдага

12:19 13.01.2022 12 января Магдалена Андерссон впервые смогла поучаствовать в дебатах лидеров партий в риксдаге в своем новом качестве премьер-министра Швеции. Но похоже, что день для нее вышел не совсем удачным, о чем в студии телеканала SVT рассказал политический обозреватель Матс Кнутсон. Читайте также: Пандемия перестала быть сплачивающим фактором в шведской политике — SVT

12:26 13.01.2022 За минувшие сутки в Румынии выявили 9785 новых случаев заражения коронавирусом, что в очередной раз превысило рекордные показатели по стране. Об этом со ссылкой на румынское министерство здравоохранения сообщил бухарестский телеканал Digi24. Согласно официальной информации, в период с 10:00 12 января по 10:00 13 января нынешнего года от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 36 человек. В ряде региональных клиник и больниц в соответствующих отделениях закончились койко-места — многих больных отправляют на амбулаторное лечение. Об этом: В Румынии за сутки выявили 9785 случаев заражения коронавирусом

12:34 13.01.2022 Киргизию накрыла четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом: Заболеваемость коронавирусом в Киргизии за три дня выросла на 30%

12:40 13.01.2022 В Черногории 62,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины от коронавируса, а 60,2 процента прошли ревакцинацию, сообщает Институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории двумя дозами привили 44,4% всего населения страны