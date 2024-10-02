Берн, 2 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Миру угрожает эпидемия тропического малоизученного вируса Марбург (Marburg virus disease, MVD), заражение которым в 90% случаев заканчивается смертью, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Matthias Bein/Global Look Press

Озабоченность вызывает распространение заболевания в Руанде. Там подтвердили заражение в семи из 30 регионов. В 70% случаев это медики. Всех заболевших положили в больницы.

«Ведётся отслеживание контактов, 300 контактов находятся под наблюдением. Это первый случай MVD в Руанде», — говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на её сайте 30 сентября.

Опасения международной организации вызывает то, что один человек, который мог заразиться вирусом, выехал из Руанды. Отмечается, что о болезни мало что известно и не выработаны методы её лечения.

Как передавало ИА Регнум, в августе ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус завил, что темпы распространения болезни значительно выросли, с начала года выявлено 14 тыс. случаев заражения, из которых более 500 закончились летально.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров в беседе с ИА Регнум назвал маловероятным распространение оспы обезьян в РФ. Он отметил, что она в основном передаётся половым путём при гомосексуальных контактах, а Россия — патриархальная страна с традиционными ценностями.