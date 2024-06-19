Берн, 19 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — сообщила пресс-секретарь МИД Пьер-Ален Эльчингер.

Как передавало ИА Регнум, так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили чуть более 90 государств, половина из которых — европейские, а также восемь организаций.

Итоговое коммюнике не подписали 11 стран. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько государств, среди которых Руанда, Иордания и Ирак.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Москва требует признания частью России регионов, вернувшихся в её состав, а также нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций.