Берн, 18 июня, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Из списка стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, продолжают исчезать страны. После Ирака и Иордании 17 июня исчезла из списка Руанда. Об этом говорят данные на сайте МИД страны.

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Днём ранее Руанда ещё была в списке стран, поддержавших итоговое заявление конференции.

Таким образом, итоги «мирного саммита» отказались поддержать 16 стран-участниц.

Как сообщало ИА Регнум, 15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит.

Ирак и Иорданию 16 июня исключили из списка стран, поддержавших коммюнике после саммита в Швейцарии, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации».

Также итоговый документ не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

Джакарта не стала подписывать совместное коммюнике по Украине на саммите в Бюргенштоке из-за отсутствия российской делегации, заявил 17 июня официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмират.