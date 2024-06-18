Швейцария, 18 июня, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Руанду следом за Ираком и Иорданией исключили из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине, прошедшую в Бюргенштоке. Об этом свидетельствуют обновленные 17 июня данные на сайте МИД Швейцарии.

mnogoflagov.ru Руанда

По состоянию на 16 июня Руанда была в списке стран, которые поддержали соглашение.

Таким образом количество отказавшихся подписать документ увеличилось до 16 государств.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Валентин Клива допустил изменение списка подписантов итогового коммюнике по Украине. Поправки в документ могут вноситься по 18 июня включительно. До этого времени каждая страна может отозвать подпись, либо присоединиться к коммюнике, уточнил он

Ирак и Иорданию 16 июня исключили из списка стран, поддержавших коммюнике после саммита по Украине в Швейцарии, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации». Также итоговый документ не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

Решение стран, представленных на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке и отказавшихся подписать финальную декларацию, подорвало значимость и без этого заведомо бесперспективного саммита, отметил сенатор Алексей Пушков.

Украинские власти допустили ошибку, решив не приглашать Россию на саммит в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в ходе интервью политологу Вадиму Карасёву.