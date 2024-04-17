Белград, 18 апреля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Республику Сербскую (эмитент в составе Боснии и Герцеговины) могут упразднить, если дату 11 июля признают Международным днём памяти «геноцида» в Сребренице, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом 17 апреля сообщил портал Fokus. ba.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Он считает, что инициатором этой идеи выступит Босния и Герцеговина. При этом посредником выдвижения предложения станут Германия и Руанда.

Президент подчеркнул, что в случае одобрения указанной резолюции сербов фактически приравняют к «геноцидальной нации». Вучич предположил, что после этого Босния и Герцеговина сможет ликвидировать Республику Сербскую и потребует репараций.

11 июля 1995 году войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича вошли в Сребреницу, которая имела статус зоны, охраняемой силами ООН. После сербов обвинили в якобы убийстве безоружных боснийских мусульман. Вместе с тем различные экспертные комиссии отмечают, что большинство погибших при боях за Сребреницу являлись солдатами Армии Республики Боснии и Герцеговины.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что эта автономия не согласится стать членом Североатлантического альянса (НАТО), поскольку подобное решение лишило бы её человечности.