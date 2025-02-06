Браззавиль, 6 февраля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Сбежавшие из тюрьмы в Демократической Республике Конго заключённые изнасиловали сотни женщин, которые отбывали наказание в соседнем крыле, а потом заживо сожгли их. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Трагический инцидент произошел в городе Гома, административном центре Северное Киву. Замглавы миссии ООН по стабилизации в республике Вивиан ван де Перре рассказал изданию, что из тюрьмы сбежали 4 тыс. заключённых.

«Несколько сотен женщин также находились в этой тюрьме. Их всех изнасиловали, а затем подожгли женское крыло, все они погибли», — процитировала его газета в материале, опубликованном 5 февраля.

Отмечается, что хаос в Гоме начался, когда город захватили повстанцы на прошлой неделе. К началу этой недели там оставались незахороненными 2 тыс. трупов.

Как передавало ИА Регнум, интенсивные бои в провинции Северное Киву начались в конце января. В бой с правительственными войсками вступили члены повстанческой группировки «Движение 23 марта». По информации конголезской радиостанции Okapi, им помогает соседняя Руанда.

4 февраля конголезский портал Actualite сообщил, что в провинции Северное Киву в ходе боёв из больниц сбежали 128 пациентов, болеющих оспой обезьян. Также в регионе разграблены медицинские центры, предоставленные Международным комитетом Красного Креста. В медучреждениях не хватает лекарств, воды и еды.