Казань, 3 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Атака на общежитие учебного заведения в Елабуге «Алабуга Политех» привела к тому, что пострадали 14 человек из девяти стран, сообщило 3 апреля «РИА Новости», ссылаясь на данные пресс-службы главы Татарстана.

Бизнес Online/ТАСС

«Пострадали 14 человек. В их числе граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана», — рассказали журналистам.

Сообщается, что шестеро из них находятся в стационаре, остальных отпустили домой.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля дроны атаковали Елабугу и Нижнекамск. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что в городе система РЭБ перехватила беспилотник, который направлялся на нефтеперерабатывающий завод. Он заявил, что аппарат не взорвался, никто не пострадал, разрушений на предприятии нет.

В Елабуге сообщили об атаке двух дронов по общежитию «Алабуга Политех». В здании от взрыва выбило стёкла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки на Татарстан, заявил, что киевский режим также продолжает вести террористическую деятельность. Он отметил, что российские военные работают над тем, чтобы исключить эту угрозу.