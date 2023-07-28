Москва, 28 июля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) подали молодые люди из 35 стран Африки. Наибольший интерес проявили молодые люди из Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Нина Зотина/РИА Новости

Заявочная кампания началась 24 июня, она продлится до 4 ноября для россиян и до 1 декабря для иностранных граждан. За первый месяц более 10 тысяч человек изъявили желание стать участниками ВФМ–2024.

«За первый месяц с момента начала регистрации на Всемирный фестиваль молодёжи к нам поступили заявки уже из 35 стран Африки. И столь высокий интерес подтверждает, что молодёжь этих государств разделяет ценности ВФМ–2024. Фестиваль станет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодежью», — заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Кроме того, молодёжь из стран Африки пригласили к участию во Всемирном фестивале молодёжи в рамках деловой программы второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге. Гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Екатерина Антонова познакомила молодежь из африканских страны с концепцией и смыслами крупнейшего международного молодёжного события.

На полях форума прошла панельная дискуссия «Инициаторы перемен: молодёжные проекты и долгосрочное сотрудничество». Участники обсудили вопросы студенческого обмена, создания кадрового потенциала будущих африканских лидеров и возможности для развития молодёжной политики на межгосударственном уровне.

«Россия открыта для молодежи всего мира и особенно для стран Африки. Для нас очень важно, с одной стороны, доносить объективную информацию о России до африканской молодежи, а с другой — знакомить нашу молодежь с богатством и большим разнообразием культур и традиций народов государств Африканского континента», — отметила Антонова.

По её словам, России и Африке важно выстраивать взаимодействие на равноправной основе и создавать как можно больше подобных площадок для прямого диалога молодёжи. Она также заявила о готовности российской молодёжи выступить на профильных мероприятиях в Африке и пригласила молодых людей из африканских стран принять участие в международных событиях, проводимых в России. Среди этих мероприятий: Международный молодёжный форум «Евразия Global», Второй Казанский глобальный молодёжный саммит, Международный фестиваль современной мусульманской культуры, Международный конгресс молодых ученых Организации исламского сотрудничества, Международная премия #МЫВМЕСТЕ.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Принято решение провести фестиваль на территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа ВФМ пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 26 городов России.

В фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении фестиваля задействуют пять тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин 27 июля на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге пригласил молодых людей, проживающих в странах Африки, приехать в Сочи в марте 2024 года для участия во Всемирном фестивале молодёжи.