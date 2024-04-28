Лондон, 28 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Великобритании 29 апреля начнёт операцию по задержанию просителей убежища, которые ранее нелегально прибыли в королевство, чтобы выслать их в Руанду. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что нелегалов будут задерживать в гостиницах, где размещают просителей убежища. Сотрудники полиции не будут участвовать в задержаниях, однако их привлекут к обеспечению безопасности на улицах из-за риска протестных акций.

План британского правительства, предполагающий отправку нелегалов в Руанду, был представлен почти два года назад еще правительством Бориса Джонсона.

Однако пока его не удалось воплотить в жизнь, поскольку суды считают, что депортированным в Руанду иммигрантам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.

Как передавало ИА Регнум, решение о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду власти приняли летом 2022 года. Так, люди, которые добирались до Великобритании через безопасные третьи страны, в частности Польшу и Францию, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Отмечалось, что подобная судьба может коснуться и украинских беженцев.

Ряд депутатов в Великобритании выступили за ужесточение закона о депортации мигрантов, отказываясь поддерживать существующий проект документа, что привело к расколу. В январе они потребовали инициировать вотум недоверия премьер-министру Риши Сунаку.

3 апреля глава правительства пригрозил выходом Британии из состава Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) ради приостановки потока нелегальных мигрантов. Он отметил, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем членство в каком-либо иностранном суде.