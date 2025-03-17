Кигали, 17 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Власти Руанды разорвали дипломатические отношения с Бельгией. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Global Look Press/Timon Ramboer/Keystone Press Agency

«Правительство Руанды уведомило сегодня правительство Бельгии о своем решении разорвать дипломатические отношения. Решение было принято после тщательного изучения нескольких факторов, каждый из которых связан с жалкими попытками Бельгии сохранять свои неоколониальные заблуждения», — говорится в заявлении на сайте МИД Руанды.

Отмечается, что Бельгия постоянно подрывала Руанду задолго до и во время продолжающегося конфликта в Демократической Республике Конго, а сегодня продолжает систематически выступать против Руанды, используя ложь и манипуляции с целью дестабилизации страны и региона.

В МИД подчеркнули, что сегодняшнее решение отражает приверженность Руанды защите своих национальных интересов и достоинства граждан страны, а также защите принципов суверенитета, мира и взаимного уважения.

Ведомство сообщило, что все бельгийские дипломаты должны покинуть Руанду в течение 48 часов. При этом в соответствии с Венской конвенцией власти страны обеспечат защиту помещений, имущества и архивов бельгийской дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года лидеры ДР Конго, Руанды, Бурунди и Анголы подписали декларацию о прекращении огня на востоке ДР Конго. Встречу провели в ангольской столице Луанде.

В июле 2023 года Вооружённые силы ДР Конго обвинили силы обороны Руанды в нарушении границы страны. Конголезские военные назвали такие действия «интервенцией». В заявлении также говорилось, что подобными акциями армия Руанды продолжает попытки дестабилизации и намеренного нарушения территориальной целостности Демократической Республики Конго.

В январе 2025 года начались интенсивные бои в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. В бой с правительственными войсками вступили члены повстанческой группировки «Движение 23 марта». По информации конголезской радиостанции Okapi, им помогает соседняя Руанда.