Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с вирусом Марбург в Руанде
Москва, 3 октября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой в Руанде вируса лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD), который считается неизлечимым. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ведомства.
«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг. Для купирования риска завоза заболевания на территорию России у Роспотребнадзора имеются диагностические тест-системы.
Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши. Острое зоонозное вирусное заболевание характеризуется высокой летальностью, поражением печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. На данный момент специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
Как передавало ИА Регнум, 2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках эпидемии тропического малоизученного вируса Марбург. В Руанде подтвердились случаи заражения этим вирусом в семи из 30 регионов. Кроме того, по данным ВОЗ, один человек, который мог заразиться вирусом Марбург, выехал из Руанды.