Москва, 3 октября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой в Руанде вируса лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD), который считается неизлечимым. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг. Для купирования риска завоза заболевания на территорию России у Роспотребнадзора имеются диагностические тест-системы.

Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плотоядные летучие мыши. Острое зоонозное вирусное заболевание характеризуется высокой летальностью, поражением печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. На данный момент специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках эпидемии тропического малоизученного вируса Марбург. В Руанде подтвердились случаи заражения этим вирусом в семи из 30 регионов. Кроме того, по данным ВОЗ, один человек, который мог заразиться вирусом Марбург, выехал из Руанды.