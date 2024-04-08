7 апреля ранним утром президент Руанды Поль Кагаме зажег огонь памяти у мемориала Гисози. Пять тысяч гостей, в том числе более тридцати глав государств, правительств, бывших президентов и представителей международных организаций, собрались вокруг черной сцены с большим светящимся деревом в центре.

Иван Шилов ИА Регнум

Руанда отмечает тридцатую годовщину геноцида тутси, событие, значимое не только для Африканского континента, но и для всей мировой политики. Это подтверждает и состав гостей.

Среди действующих и бывших лидеров можно выделить президента Конго Дени Сассу-Нгессо и главу ЮАР Сирила Рамафосу, главу Евросовета Шарля Мишеля, бывшего президента Франции Николя Саркози, а также бывшего президента США Билла Клинтон, который руководил Белым домом во времена руандийского геноцида.

В западных медиа отдельно подчеркивается, что приглашение на торжества не было направлено Владимиру Путину. Персонами нон грата также считаются конголезский лидер Феликс Чисекеди и бурундийский лидер Эварист Ндайишимие, с которыми у Кагаме по понятным причинам (об этом чуть ниже) напряженные отношения.

Французская вина

Руандийский лидер подтвердил свою репутацию жесткого и принципиального политика.

Во время торжеств прозвучали упреки в адрес международного сообщества за его безразличие во время геноцида тутси. «Именно международное сообщество подвело нас всех, будь то из-за презрения или трусости», — заявил президент Кагаме во время выступления перед несколькими тысячами человек в современном многофункциональном зале в столице Кигали.

«Никто, никто, даже Африканский союз, не может оправдать свое бездействие перед лицом хроники доказанного геноцида. Давайте наберёмся смелости признать это и взять на себя ответственность», — также подтвердил председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

Открытые претензии в адрес Франции в этот раз не прозвучали, но всем всё было очевидно. Руанда добивается публичного политического покаяния и признания соучастия в геноциде тутси со стороны Парижа, который поддерживал тесные отношения с режимом хуту.

Тем не менее, после десятилетий напряженности, вплоть до разрыва дипломатических отношений между Парижем и Кигали в 2006–2009 годах, между двумя странами намечается сближение. Это стало возможным после создания комиссии президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая в 2021 году пришла к выводу, что у Франции «тяжелая и огромная ответственность».

IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press Выступление президента Поля Кагаме в Кигали во время участия в 30-й годовщины геноцида, совершенного против тутси

27 мая 2021 года в видеотрансляции по случаю одной из годовщин геноцида Макрон подтвердил, что «Франция принимает на себя всё». В тот день, находясь в Кигали, он также заявил, что пришел к «признанию ответственности» Франции.

«Мы все бросили сотни тысяч жертв на это адское закрытое действие», — добавил Макрон, уточнив при этом, что Париж «не был соучастником» геноцида хуту. Он не извинился, но заявил, что надеется на прощение со стороны выживших.

«У меня нет слов, которые можно было бы добавить или отнять от того, что я сказал вам в тот день», — заявил президент Франции в прошедшее воскресенье.

Чуть ранее, в четверг Елисейский дворец сообщил, что, по словам Эммануэля Макрона, Франция «могла остановить геноцид» 1994 года в Руанде «со своими западными и африканскими союзниками», но на это «не хватило воли». Слова интерпретировались как возможный шаг в признании ответственности Франции за геноцид, но в воскресенье Макрон ожидаемых от него слов не произнес.

Начало геноцида

Геноцид тутси весной 1994 года был спровоцирован нападением на президента Жювеналя Хабиаримана, принадлежавшего к народности хуту. Поздно вечером 6 апреля 1994 года на подлёте к Кигали из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит самолёт Dassault Falcon 50, на котором летели президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира.

Самолёт с французским экипажем возвращался из Танзании, где оба президента участвовали в международной конференции, относящейся к процессу политической стабилизации в Руанде в соответствии с Арушскими соглашениями 4 августа 1993 года. На борту были также два бурундийских министра (министр связи и министр общественных работ), начальник Генерального штаба Руанды и ещё несколько военных и политических деятелей. Все пассажиры и экипаж самолёта погибли.

В течение получаса после катастрофы аэропорт Кигали, находившийся под контролем международного контингента ООН, был захвачен президентской гвардией погибшего президента, в городе стали появляться блокпосты руандийской армии и ополчения (интерахамве и импузамугамби).

В ту же ночь начались массовые убийства представителей народности тутси, положившие начало геноциду.

В момент гибели президента руандийские СМИ озвучивали версию, согласно которой теракт был организован военно-политической организацией тутси — Руандийским патриотическим фронтом и её лидером, нынешним президентом Руанды Полем Кагаме.

Для Франсуа Миттерана и его администрации люди Кагаме были чистым воплощением имперских амбиций Англии (и поддерживающих ее США), у которой была и остается одна единственная цель — вытеснить Францию с ее законных территорий «Франсафрик».

Изгнанные из Руанды тутси, основавшие в 1987 года Руандийский патриотический фронт, нашли поддержку именно в англоязычной Уганде в лице ее лидера Йовери Мусевени. Для французского руководства последовавшее в октябре 1990 года наступление РПФ на севере Руанды никогда не рассматривалось как освободительная борьба против автократического и расистского режима генерал-майора Жювеналя Хабиариманы.

Франция видела в этом исключительно англосаксонский заговор и стремилась во чтобы то ни стало оказать поддержку «своему генералу», чтобы спасти его режим любой ценой.

Вина Кагаме

Версии о виновности лидера РПФ Поля Кагаме придерживается американский исследователь Уэйн Мэдсен. Он считает, что организатором убийства был Кагаме, реализовавший атаку при помощи двух французских наёмников.

Это косвенно может подтверждаться тем, что сразу после начала массовых убийств, последовавших через считанные часы после гибели Хабиариманы, силы РПФ начали наступление против правительственных войск, которое спустя три месяца привело Кагаме к власти.

Франция до недавнего времени также публично называла Поля Кагаме виновником атаки на самолет и гибели руандийского и бурундийского лидеров.

Французский судья Жан-Луи Бужьер в ноябре 2006 года выдвинул обвинения против Поля Кагаме. Он обратился в Международный трибунал ООН с требованием возбудить уголовное дело. По мнению Бужьера, именно нынешний президент Республики Руанда и подконтрольные ему повстанческие силы стояли за атакой на президентский самолёт, следовательно, они и спровоцировали геноцид.

В ответ Кагаме в 2007 году подал в суд на Францию и ряд её политических деятелей, а также заявил, что Франция до сих пор не принесла Руанде извинений за свои действия в 1994 году. Обвинения Кагаме в адрес Парижа сводятся к двум основным тезисам.

Во-первых, речь идет о прямой поддержке осуществлявших геноцид сил.

25 января 1994 года на аэродроме в Кигали приземлился грузовой самолёт из Франции, гружёный 90 ящиками с миномётами бельгийского производства. Эта поставка являлась нарушением Арушских соглашений, запрещавших ввоз оружия в Кигали в течение переходного периода; признавая факт поставки, французское правительство заявляло, что она сделана по старому договору, заключённому до подписания соглашений в Аруше.

Командующий сектором Кигали МООНПР (миротворческая миссия ООН) Люк Маршал утверждал, что 9 апреля (на третий день геноцида) в одном из французских грузовых самолётов, по общему мнению, участвовавшем в операции по эвакуации, был обнаружен груз оружия весом 5 тонн, однако этот груз был забран военнослужащими армии Руанды (противостоять которым МООНПР не имела возможности) и увезён в лагерь президентской гвардии.

Со своей стороны этот факт французское правительство категорически отрицает.

Во-вторых, на месте событий французы недостаточно эффективно противостояли геноциду.

22 июня 1994 года французская армия начала по призыву ООН операцию «Бирюза» с целью создания безопасной зоны на западе Руанды.

Несмотря на то, что участники этой операции создали несколько лагерей для беженцев, зафиксировали несколько фактов преступлений против человечности и провели ряд гуманитарных операций, на территории, вошедшей в зону операции, продолжались убийства, а через эту территорию вооружённые формирования хуту — армия и интерахамве — беспрепятственно отходили в Заир (Демократическая республика Конго).

Незамеченная трагедия

По словам нынешнего руководства Руанды, сотни людей, подозреваемых в участии в геноциде, всё еще находятся на свободе, особенно в соседних странах, таких как ДРК и Бурунди. Всего из зарубежных стран экстрадировано 28 беглецов, в том числе шестеро из США. Франция не экстрадировала ни одного из них, предпочитая провести формальные судебные процессы над этими людьми у себя.

После 1994 года «силы геноцида бежали в ДРК при внешней помощи. За пять лет они осуществили сотни атак. Выжившие всё еще находятся в восточном Конго (…). Их цели не изменились, и единственная причина, по которой их группа, известная как ДСОР (Демократические силы освобождения Руанды), не была расформирована, заключается в том, что она служит тайным интересам», — заявил президент Кагаме во время торжеств, состоявшихся в Кигали.

Он добавил, что «Руанда берет на себя всю ответственность за собственную безопасность. Мы всегда будем уделять этому максимум внимания, даже если мы одни».

SRA ANDY DUNAWAY Французские военнослужащие в Руанде, 1994 год

В свою очередь Франция и ООН обвиняет власти Руанды в поддержке повстанческой группировки, дестабилизирующей восток Демократической Республики Конго. Речь идет об активной поддержке Кигали восстания Движения 23 марта, которое в текущий момент возобновляет наступление на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Западные организации и медиа замалчивают информацию о геноциде, случившемся практически сразу после событий весны 1994 года, жертвами которого в свою очередь стали хуту и другие народы, населяющие Восточное Конго. События начались в 1996 году с вторжения Руанды и Уганды в восточные провинции Конго, продлились до 2003 года и получили названия первой и второй конголезской войны.

В 2008 году Международный комитет спасения подсчитал, что война и ее последствия привели к гибели 5,4 миллиона человек, в основном из-за болезней и недоедания, что сделало Вторую войну в Конго самым смертоносным конфликтом в мире со времен Второй мировой войны

Трагедия остается незамеченной.

Не наступил мир в регионе и сегодня, конголезская повстанческая группировка М23 продолжает действовать в провинции Северное Киву, получая разнообразную поддержку от ВС Руанды.

Геноцид или геноциды?

Всё непросто и в самой Руанде.

Как свидетельствуют многие эксперты, об этническом мире в регионе говорить рано. Этнические тутси составляют абсолютное большинство в высших эшелонах власти в стране, в то время как хуту, составляющие 85% населения, по-прежнему лишены реальной власти.

Этническое разделение, несмотря на внешнее умиротворение, по-прежнему является важным фактором в управлении Руандой. Это политика, реализуемая кабинетом Кагаме. При том, что использование терминов «хуту» и «тутси» в удостоверениях личности официально запрещено и фактически объявлено уголовным преступлением публичное обсуждение этнической принадлежности. «Мы все руандийцы» стало национальным девизом.

Но на самом деле этническая принадлежность продолжает проникать почти во все аспекты жизни.

Опрос, опубликованный Филипом Рейнтьенсом, бельгийским профессором и откровенным критиком Кагаме, показал, что 82% из 199 высших государственных должностей занимают этнические тутси — и почти 100% в администрации самого Кагаме.

Американские дипломаты пришли к аналогичному выводу в 2008 году, проведя собственное исследование структуры власти в Руанде. Кагаме «должен начать делиться властью с хуту в большей степени», если его страна хочет преодолеть разногласия, вызванные геноцидом, пишет посольство США в телеграмме, которая позже была опубликована WikiLeaks.

«Был ли «один» или «несколько» геноцидов в Руанде весной 1994 года?» — в своем время задавался вопросом Франсуа Миттеран.

В письменной версии президентской речи в 1994 году, распространенной в прессе, президент Франции фактически говорил о «геноцидах» во множественном числе, поддерживая тезис о «двойном геноциде». То есть, по мнению французских властей, нельзя говорить однозначно о существовании экстремистов-хуту и пострадавших-тутси. Геноцид был делом не только хуту, но и тутси. Всё несколько сложнее. И продолжающийся сегодня конфликт лишь тому подтверждение.

Украина и Руанда

Руанда — одна их немногих африканских стран, которая последовательно поддерживает Украину в войне с Россией.

После начала конфликта Руанда голосует за украинские резолюции в ООН, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и солидарна с украинским народом. Заявлено также об открытии украинского посольства в Кигали. На полях Давосского форума в январе этого года состоялась встреча Поля Кагаме и Владимира Зеленского.

Есть мнение, что Зеленский — это «второй Кагаме», созданный англосаксами в равной степени как против России, так и против Европы.

Так же хамит Европе. Так же замешан в кровавых провокациях и преступлениях, как и Кагаме. По приказу последнего время от времени убивают всех жителей какой-нибудь конголезской деревни — от младенцев до глубоких стариков.

С поправкой на африканскую специфику действия режима Зеленского против Донбасса выдержаны в том же русле, а русскоговорящих жителей он сам презрительно называет «существами».

Все западные медиа, подобно истории с Руандой, без конца и почти плача рассказывают о страданиях украинских граждан, но никогда не имеют в виду под страдальцами жителей Донбасса.

Подобно властям Кигали, киевский режим получает неограниченную вооруженную поддержку со стороны США и Великобритании для разрушения инфраструктуры Донбасса, убийства его жителей и дестабилизации всей Восточной Европы. Всё то же самое осуществляет Кагаме в Восточной Африке.

Даже сам его внешний стиль комбатанта и лидера воюющей страны очень напоминает стиль раннего Кагаме в бытность его полевым командиром РПФ. В общем и целом Зеленский — лишь самый молодой среди тех кровавых персонажей, которых англосаксы десятилетиями содержат во всём мире, в том числе в Африке.

Что интересно, если мы возьмем политических лидеров и активистов Демократической Республики Конго, то в этой африканской стране преобладают русофильские настроения. Для жителей этой страны очевидно, что африканский вариант конфликта на Украине долгие годы реализуется на её территории.

Штаты поддерживают Руанду, которая систематически осуществляет акции террора в восточной части Конго, их жертвами становятся сотни тысяч жителей страны, при этом в ведущих западных СМИ для освещения подобных фактов не остается места (в отличие от геноцида весны 1994 г.).