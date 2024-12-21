Москва, 21 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. привела цитату из басни Ивана Крылова «Квартет», комментируя перестановки в дипломатическом Украины.

Roman Naumov/Global Look Press Мария Захарова

Ранее глава киевского режима проинформировал, что украинский посол в Бразили Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при ООН. Кроме того, по его словам, представителем Украины в НАТО станет журналистка Алена Гетманчук, послом страны в Анкаре — политик Нариман Джелялов. Также глава киевского режима уточнил, что всего было согласовано более 30 решений по украинским дипломатам.

«Иван Андреевич Крылов про такое писал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», — написала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил главу киевского режима с Моськой - персонажем басни Ивана Крылова «Слон и Моська».