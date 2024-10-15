Порт-Луи, 16 октября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Ирада Зейналова, назначенная чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации на Маврикии, вручила президенту республики Притвираджсингу Рупану верительные грамоты. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба посольства России на Маврикии.

Telegram-канал посольства России в Республике Маврикий ㅤ

«15 октября чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Официальная церемония прошла в государственной резиденции президента республики. По итогам мероприятия Зейналова напомнила, что Россию и Маврикий связывает давняя история двусторонних и дружеских отношений, основанных на взаимном уважении.

По словам дипломата, РФ продолжит поддерживать Маврикий в целях обеспечения взаимной безопасности и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил телеведущую и журналистку Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Как отметила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, Зейналова является обладателем высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД РФ.