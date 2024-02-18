Порт-Луи, 18 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российский мальчик, пострадавший в ДТП на острове Маврикий, находится под наблюдением врачей, его состояние улучшается. Об этом 18 февраля сообщили в посольстве РФ на Маврикии.

ТАСС/Pierre Dalais/ABACAPRESS.COM

«Ребёнок в госпитале, под наблюдением врачей. Самое главное, что в состоянии мальчика, как нам сообщили родители, есть положительная динамика», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве рассказали, что мальчик и его родители находились на острове как туристы. 16 февраля россияне сообщили дипломатам о попадании ребёнка в ДТП.

Дипломаты также связались с местными представителями Аэрофлота, чтобы помочь перенести срок вылета с Маврикия на более поздние даты.

Ранее местный портал Le Matinal сообщил, что семилетний мальчик из России был госпитализирован после того, как попал под колёса мотоцикла. Ребенок якобы резко выбежал на дорогу. По информации портала, в местной больнице ему сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Шри-Ланке призвало граждан РФ, постоянно проживающих в этой стране, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении россиян на острове. В диппредставительстве обратили внимание на инцидент в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, когда в отношении россиянок, по их словам, имели место домогательства со стороны персонала, после чего последовала драка с участием россиянина.