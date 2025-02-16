Москва, 16 февраля, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Россия никогда не уходила из Африки. На континенте помнят её вклад со времён СССР, но отношения необходимо развивать. Об этом заявила посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.

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«Когда сажаешь цветок, нужно его поливать. Мы долго на том, как нас помнят за наши прошлые заслуги, не протянем. Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать… После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость», — отметила дипломат в интервью «РИА Новости».

На вопрос о том, почему Россия ушла из Африки, Зейналова ответила, что страна никогда не покидала континент.

Как сообщало ИА Регнум, Россию и страны Африканского континента связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В 2023 году в Санкт-Петербурге прошёл форум «Россия — Африка». Его участниками стали делегаты из 49 африканских стран.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2024 года заявил, что страна придаёт большое значение укреплению связей со странами Африки, вместе работая над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита «Россия ― Африка» документов. По его словам, план действий расписан до 2026 года.