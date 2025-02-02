Порт-Луи, 2 февраля, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Российские туристы в панике запасаются продуктами из-за надвигающегося циклона на островное государство Маврикий в Индийском океане. Об этом 2 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Global Look Press

В публикации указали, что в местных магазинах появились гигантские очереди, люди запасаются продуктами. По прогнозу, на Маврикии ожидаются дожди и сильный ветер.

Туристам рекомендовали не покидать отели, велика вероятность введения комендантского часа. Уже сейчас из-за ветра периодически происходят задержки рейсов на остров.

Отмечается, что тропические циклоны обрушиваются на Маврикий почти ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года на Маврикии предупреждали о приближении циклона четвёртого класса (самый высокий класс циклонов, при которых порывы ветра достигают 120 км/ч). Сильнее всего от сильных ветров пострадала электрическая сеть. 14 тыс. домов остались без электричества — большинство из них находились в столице страны. Многие местные жители покинули свои дома в поисках убежища в правительственных центрах.

Маврикий переживал подобные погодные условия в 2007 году. Скорость порывов ветра тропического циклона, названного Гамеде, составила 158 км/ч.