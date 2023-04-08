Москва, 8 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Власти Маврикия надеются, что запуск прямых рейсов из России произойдёт в течение ближайших месяцев. Об этом 8 апреля заявил посол островного африканского государства в Москве Хесвар Джанке.

Илья Наймушин/РИА Новости Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот»

Как отметил в интервью РИА Новости Джанке, многие жители России любят бывать на Маврикии и потому власти страны вместе с авикомпанией «Аэрофлот» в настоящее время работают над запуском прямых рейсов.

«Вопрос почти закрыт, но есть несколько аспектов, над которыми мы работаем. И как посол я сам жду, когда откроется прямое авиасообщение. Мы работаем над этим с января прошлого года, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы», — сказал он.

Посол Маврикия уточнил, что работа идёт не только над прямыми рейсами, но и над дополнительным маршрутом Маврикий — Сейшельские острова — Россия.

«Компании работают над этой альтернативой с «Аэрофлотом». Власти направили соответствующий запрос на Сейшельские острова», — указал посол островного государства.

Островное государство Маврикий находится в Юго-Восточной Африке в Индийском океане к югу от острова Мадагаскар. В его состав входят одноименный и самый крупный остров, а также остров Родригес и большое количество мелких островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает представителей всех стран Африки и глав африканских региональных организаций на саммит Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Россия очень серьёзно готовится к указанному мероприятию.