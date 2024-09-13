Москва, 13 сентября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Назначенная послом России на Маврикии Ирада Зейналова имеет красный диплом Дипломатической академии МИД РФ, сообщила 13 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС Ирада Зейналова

«Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России», — написала она.

По словам Захаровой, назначение журналистов дипломатами является распространённым явлением для мировой практики.

«Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — указала дипломат.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 сентября назначил телеведущую и журналистку Ираду Зейналову послом России на Маврикии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

После назначения Зейналова заявила, что завершает карьеру журналиста и попрощается со своими телезрителями 15 сентября. Когда был опубликован приказ президента, призналась телеведущая, у неё было много эмоций, поскольку она много для этого сделала и очень ждала. Зейналова подчеркнула, что это огромная ответственность и огромное доверие.