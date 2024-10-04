Буэнос-Айрес, 4 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Аргентина намерена добиваться восстановления суверенитета Фолклендскими (Мальвинскими) островами, принадлежность которых оспаривается с Великобританией. Об этом 4 октября заявила аргентинский министр иностранных дел Диана Мондино.

Global Look Press

С таким намерением Буэнос-Айрес выступил после того, как Соединённое Королевство и Маврикий заключили соглашение о возвращении архипелага Чагос в центре Индийского океана под контроль островной республики.

«Маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий <…> мы намерены восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами», — подчеркнула на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января аргентинское правительство во главе с президентом Хавьером Милеем призвало Великобританию вернуть Фолклендские острова, предложив провести переговоры по этому вопросу.

Между двумя государствами существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендами.

В заявлении указано, что спустя 191 год после незаконной оккупации власти и народ Аргентины вновь подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами.

Венесуэла выразила твёрдую поддержку Аргентине по этому вопросу. Венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль подчеркнул, что сегодня очень важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации. Мальвинские острова также принадлежат Аргентине, как регион Эссекибо — Венесуэле.

В 1982 году между Аргентиной и Британией разгорелась война за контроль над Фолклендскими островами. Конфликт продолжался около 2,5 месяца и завершился победой британцев. В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория оставалась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты референдума не признала.