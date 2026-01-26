В то время как всеобщее внимание приковано к судьбе Гренландии, источником серьезных разногласий между двумя близкими союзниками — США и Великобританией — стал другой островной архипелаг.

Иван Шилов ИА Регнум

Конфликт вокруг соглашения о передаче Республике Маврикий суверенитета над островами Чагос в Индийском океане обнажил глубинные тревоги Запада относительно влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и продемонстрировал растущее напряжение в трансатлантических отношениях.

Исторический контекст: соглашение 1966 года и его судьба

Корни конфликта уходят в 30 декабря 1966 года, когда США и Великобритания подписали соглашение об использовании Чагоса в оборонных целях. Ключевой пункт документа гласил: «Территория остается под суверенитетом Соединенного Королевства».

Соглашение было заключено на 50 лет с возможностью продления до 2036 года.

В 1965 году Великобритания отделила Чагос от Маврикия, который получил независимость в 1968-м, и создала Британскую территорию в Индийском океане (BIOT). Более тысячи островитян были насильственно выселены с острова, чтобы освободить место для военной базы.

Процесс депортации, разумеется, проходил в максимально «демократичном» стиле. Обычно в подобных ситуациях новые хозяева хотя бы пытаются предложить местным какие-то социальные гарантии в обмен на землю, чтобы сохранить видимость благопристойности.

Здесь же всё выглядело иначе: в духе старых колониальных традиций Ост-Индской компании американцы просто арендовали острова (им это сходит с рук), а британцы ловко устранились, сославшись на «предоставленную независимость».

Произошедшее ярко описывают слова телеграммы представителя британской делегации в ООН сэра Пола Гор-Бута, который писал:

«Мы, безусловно, должны быть очень жесткими в вопросе переселения. Целью этого мероприятия было заполучить несколько камней, которые останутся нашими; не будет никакого коренного населения, кроме чаек, у которых еще нет своего Комитета [ООН]».

Заморозка соглашения: аргументы Лондона

Нынешняя оппозиция в Великобритании решила не вспоминать этот момент, а сосредоточила свою критику на том, что новое соглашение, подразумевающее передачу Чагоса Маврикию, нарушает ключевое положение договора с США от 1966 года о британском суверенитете над архипелагом.

В поправке, внесенной в палату лордов, говорится, что правительство должно гарантировать отсутствие нарушения договора с США и предоставить чагосскому сообществу «формальное» право голоса в сделке. По мнению оппозиционных депутатов верхней палаты, в нынешнем виде передача Чагоса может привести к нарушению норм международного права.

Поправку, предлагающую отложить утверждение законопроекта до заключения нового соглашения с США, оппозиционная Консервативная партия внесла в палату лордов 23 января.

Правительство Кира Стармера неожиданно отложило ратификацию соглашения о Чагосских островах, сняв соответствующий законопроект с повестки верхней палаты парламента.

Британские власти обвинили лордов и политических оппонентов в «безответственном вмешательстве в национальную безопасность», но фактически уступили давлению.

Официально Лондон настаивает на приверженности сделке с Маврикием о передачу Чагоса, чтобы сохранить прописанную в ней аренду военной базы Диего-Гарсия на 99 лет, но без обновлённого договора с Вашингтоном дальнейший прогресс невозможен.

Это решение последовало после публичной критики со стороны президента США Дональда Трампа, назвавшего сделку «актом полной слабости» и «великой глупостью».

Критики считают, что Стармер просто отступил под давлением американского лидера, чем подорвал британский суверенитет и репутацию страны как надежного партнера.

Атака Трампа: от одобрения к резкой критике

Поведение Трампа выглядит особенно странным на фоне его предыдущих заявлений (что, кажется, уже никого не удивляет).

В марте 2025 года президент публично заявил, что склонен пойти навстречу британскому плану: якобы у него было «чувство, что всё получится очень хорошо». Белый дом официально одобрил соглашение в мае 2025 года. Соответствующее подтверждение можно найти на сайте Государственного департамента США.

Документ предусматривал передачу суверенитета над всем архипелагом Чагос Маврикию при условии сохранения контроля над базой Диего-Гарсия через 99-летнюю аренду с правом продления на 40 лет и запрет на размещение военных контингентов других государств без британского согласия.

В свою очередь британцы взяли на себя обязательство обеспечивать ежегодную плату в размере £101 млн (всего £3,4 млрд за 99 лет), а также внести £40 млн в доверительный фонд для поддержки чагосских островитян.

Правительство Стармера настаивает, что это был единственный реалистичный вариант после решений международных судов, которые подорвали правовую основу британского контроля.

Однако 20 января 2026 года Трамп нанес внезапный удар по Лондону, назвав сделку «еще одной причиной, почему Гренландия должна быть приобретена США».

В своем посте в социальной сети Truth Social он написал: «Наш блестящий союзник по НАТО собирается отдать остров Диего-Гарсия… БЕЗ ВСЯКОЙ ПРИЧИНЫ», добавив, что «Китай и Россия, несомненно, обратили внимание на это действие».​

Риски и последствия: роль Китая и вероятная судьба сделки

Основной геополитический риск, подчеркиваемый критиками, — потенциальное усиление влияния Китая в регионе.

Маврикий поддерживает тесные торговые связи с Китаем, что вызывает опасения в Вашингтоне и Лондоне, так как в будущем правительство Маврикия может оказаться под влиянием Пекина. Лидер Партии реформ Найджел Фарадж назвал сделку «капитуляцией, которая играет на руку Китаю».

На данный момент соглашение сталкивается с препятствиями, среди которых — противники сделки из числа политических оппонентов и представителей палаты лордов, а также неопределенная позиция США после критики Трампа.

Наиболее вероятный сценарий — дальнейшая задержка ратификации до тех пор, пока не будет достигнут консенсус с Вашингтоном.

Однако полная отмена сделки маловероятна, так как это поставит под угрозу юридическую основу функционирования базы Диего-Гарсия после решений Международного суда ООН 2019 года, признавших британский контроль незаконным.

Ухудшение трансатлантических отношений

Ситуация с Чагосскими островами стала симптомом более глубокого кризиса в отношениях США и Великобритании.

Трамп продемонстрировал готовность публично унижать некогда ключевого союзника, игнорируя предыдущие обязательства своей администрации.

Для Стармера это создает невозможный выбор: между юридической необходимостью урегулирования спора с Маврикием (под давлением международного права) и натиском США, которые отказываются признавать ограничения международного права, когда речь идет об их безопасности. ​

Конфликт иллюстрирует фундаментальное столкновение взглядов: Стармер настаивает на юридических обязательствах, в то время как Трамп традиционно игнорирует подобные «мелочи».

Это не только ухудшает двусторонние отношения, но и подрывает доверие к способности Запада выстраивать долгосрочную стратегию в противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. ​