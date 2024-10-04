Лондон, 4 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. От суверенитета над островами Чагос отказалось лейбористское правительство Великобритании, несмотря на постоянные предупреждения Соединённых Штатов и опасения в связи с возможностью перехода этой стратегической точки под управление Китая. Об этом 3 октября сообщило издание The Times.

Thomas Trutschel/Global Look Press

О передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, расположенным в Индийском океане, власти Великобритании объявили 3 октября. По условиям передачи, Лондон оставляет себе на 99 лет контроль над британско-американской базой, расположенной на крупнейшем острове Диего-Гарсия.

Публично Белый дом приветствовал сделку, но в частном порядке американская сторона выразила озабоченность в связи с решением Великобритании. В свою очередь, ряд официальных лиц в британском правительстве опасаются, что Маврикий может передать часть архипелага Китаю.

«То, что это произошло, вызывает недоумение, учитывая, что мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Китаем», — пояснил один из источников издания в британском правительстве.

Опасения небезосновательны, так как на Маврикии действуют 47 инициатив Китая по финансированию развития. Между странами достаточно прочные торговые связи и наблюдается постоянный рост торговли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2022 году посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг своей страны на островах Чагос. Представитель министерства иностранных дел Великобритании указал на то, что Маврикий никогда не обладал суверенитетом над этой территорией и Великобритания не признает его притязаний на острова Чагос.