3 октября британское правительство объявило о достижении с Маврикием соглашения о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включающим более 60 островов. Это решение лейбористского правительства Великобритании положило конец более чем полувековому спору между двумя странами и, как может показаться, лишило британскую монархию последней колонии в Африке.

ИА Регнум

Историческому соглашению предшествовало суммарно 13 раундов переговоров, начиная с 2022 года, и решения Международного суда ООН, Генеральной Ассамблеи ООН и Международного трибунала по морскому праву, признающих Великобританию стороной, нарушающей международное право.

Несмотря на то, что международное мнение находилось на стороне Маврикия, Великобритания игнорировала предыдущие решения от 2019 года по передаче контроля над Чагосом. Лондон утверждал, что обладает всеми правами на острова, один из которых — Диего-Гарсия — используется как британо-американская военная база.

В соответствии с недавним соглашением именно этот объект останется под контролем британского правительства как минимум на следующие 99 лет. То есть архипелаг продолжит выполнять функцию ключевой авиабазы США (арендуется у Великобритании) для обеспечения деятельности стратегической авиации в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия говорится, что соглашение «исправит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон поддержке благосостояния жителей Чагоса».

Давление на Китай

Что же заставило британцев пойти на этот шаг? Решение Лондона урегулировать конфликт вокруг архипелага может быть продиктовано желанием Великобритании и США усилить давление на Китай.

Разрешение конфликта вокруг Диего-Гарсии (политическое соглашение с Маврикием было подписано при содействии США и Индии) подтвердит приверженность Запада «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону.

Как заявил Лондон, «соглашение демонстрирует приверженность правительства Великобритании обеспечению глобальной безопасности и предотвращению угроз миру и процветанию в Индийском океане и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом».

Однако комментарии официальных лиц Лондона и Вашингтона в отношении деятельности Китая в регионе звучат диаметрально противоположно.

Пекин не признаёт решение Гаагского международного арбитражного суда от 2016 года о том, что он не имеет права претендовать на спорные территории в Южно-Китайском море, включая архипелаг Спратли (китайское название — Наньша). Там и происходят столкновения кораблей береговой охраны Китая и Филиппин. Только за август в спорных водах случилось пять инцидентов.

Именно успешное разрешение территориального спора с Маврикием может быть использовано США и Британией для попытки принудить Китай «соблюдать международный закон и нормы», то есть отказаться от претензий на примерно 80% акватории Южно-Китайского моря.

Для этого Лондон и Вашингтон призовут Китай к соблюдению решения суда.

Уникальная база

Архипелаг Чагос, находящийся практически в центре Индийского океана, обладает уникальным военно-стратегическим положением. Владение им позволяет держать под контролем весь океан, на который приходится более 80% мирового транзита нефти, а также акватории Малаккского пролива, Персидского залива, Суэцкого канала и Баб-эль-Мандебского пролива.

Этим стратегически важным расположением и обусловлено существование военной базы, служившей важнейшим узлом для американских воздушных операций во время войны в Персидском заливе и войн в Ираке и Афганистане.

Более того, Диего-Гарсия остаётся одной из трёх уникальных авиабаз за пределами континентальной части Соединённых Штатов, полностью оборудованных для работы с бомбардировщиками-невидимками B-2 Spirit. Две другие — Фэрфорд в Великобритании и Андерсен на Гуаме, в западной части Тихого океана.

В частности, Диего-Гарсия оборудована четырьмя ангарами, известными как системы укрытия B-2 (BS22s) для сохранения стелс-покрытия. Всего на авиабазе в придачу к четырём «невидимкам» может быть развёрнута как минимум дюжина стратегических бомбардировщиков типа B-52 и B-1B Lancer.

Помимо того, что эта база может быть отправной точкой для военных операций в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, она находится за пределами досягаемости иранских баллистических ракет и большего числа ракетных систем Народно-освободительной армии Китая.

Таким образом, стратегическое местоположение, географическая удалённость, а также вся инфраструктура гарантируют дальнейшее развёртывание стратегической авиации на сохранённой под контролем США и Британии военной базе.

Более того, США усилят своё присутствие там, продолжая размешать бомбардировщики для поддержки миссии Bomber Task Force в Индо-Тихоокеанском регионе. Их развёртывание будет направлено против Ирана и на сдерживание Китая. В список противников может попасть и КНДР, поскольку летом Вашингтон объявил о подписании документа о принципах ядерного сдерживания с Южной Кореей.

Однако есть нюанс.

Маврикий, которому переходит суверенитет над архипелагом Чагос, является участником Пелиндабского договора, запрещающего размещение ядерного оружия. Поэтому без принятия дополнительных решений базирование бомбардировщиков, способных его нести, может быть затруднено.

Впрочем, пример таких решений у американских союзников есть.

Австралия, будучи участником Договора Раротонга, отказывается от производства, приобретения и размещения на своей территории любых ядерных взрывных устройств. Однако оставляет за собой право принимать иностранные самолёты и корабли, способные нести ядерное оружие.

По всей видимости, вопрос базирования бомбардировщиков либо уже решен, либо будет решён в ближайшее время. Возможно, согласование именно этих деталей и стало причиной прекращения переговоров между Великобританией и Маврикием в декабре прошлого года. Тогда Лондон сослался на опасения правительства, что передача островов поставит под угрозу оборонные интересы Великобритании и США.

Аргентина зашевелилась

После решения Великобритании передать Чагос Маврикию, почуяв, что пахнет прецедентом, в Аргентине начали активно обсуждать вопрос о собственных исторических претензиях на Мальвинские (Фолклендские) острова.

В частности, глава МИД Аргентины Диана Мондино поприветствовала договоренности и пообещала продолжить борьбу за возвращение Буэнос-Айресу другого британского архипелага.

«Продолжая начатое, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы восстановим суверенитет наших Мальвинских островов. Мальвины всегда были, есть и будут аргентинскими», — написала Мондино у себя в соцсетях.

И действительно, с политической точки зрения передача Великобританией архипелага Чагос может стать обоснованием деоккупации других территорий, тех же Фолклендских островов, а также деколонизации несамоуправляющихся территорий, находящихся под властью Великобритании и США.

Между тем, как показывает практика, при решении различных «земельных вопросов» Вашингтону в большинстве случаев удавалось сохранить своё военное присутствие. А в ряде случаев оно и вовсе было значительно расширено.