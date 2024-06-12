Москва, 12 июня, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил 12 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» в Москве.

РИА Новости/Нина Зотина

«Мы ведём переговоры с рядом стран о полной отмене виз», — заявил он.

По словам министра, переговоры о безвизовом режиме ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития добавил, что механизм группового въезда запустили с Китаем и Ираном. По этом вопросу российская сторона работает также с Индией.

При этом благодаря запуску безвизового обмена и электронной визе Россию с августа 2023 года посетили 400 тыс. иностранных туристов. Безвизовый режим успешно действует с Сейшельскими островами, ЮАР, Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием и Намибией.

Как сообщало ИА Регнум, Сирия с 1 мая упростила получение виз для россиян. Визу теперь можно получить онлайн. Сирийские власти считают, что получение визы в электронном формате позволит упростить традиционные процедуры въезда в страну и улучшит ситуацию с туристическим сектором.

В апреле сообщалось, что правительство Таиланда согласовало для россиян 60-дневный безвизовый режим.

С 1 августа по 31 декабря 2023 года Россия выдала около 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию, Германию, Италию.