Москва, 12 мая, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Власти Маврикия начали работу над внедрением карт российской платежной системы «Мир» на африканском острове. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в стране Константин Климовский.

Карта «Мир»

Дипломат заверил, что на Маврикии обсуждают «такие планы», при этом, пока нет уверенности, что «Мир» внедрят в текущем году.

«С полной уверенностью, что расплачиваться по картам «Мир» можно будет уже в 2024 году, сказать пока сложно», — пояснил посол.

Как сообщало ИА Регнум, возможность использования карты «Мир» в Лаосе будет способствовать росту туристического потока из России в эту страну, заявил 9 мая президент Владимир Путин на встрече с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

В Иране на фоне возможного роста количества турпоездок россиян в республику подготовят пилотный проект по приёму карт «Мир». Об этом рассказал торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен.

В июле 2023 года Банк России сообщил о расширении списка стран, с которыми следует согласовать использование карт «Мир». В ноябре глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что «Мир» начал работу на всей территории республики. В марте 2024 года приём карт российской платёжной системы стал обязательным условием для работы любого заведения на Кубе.